La última entrega de 'La isla de las tentaciones' se saldó con la expulsión de dos solteros en cada una de las Villas. Las parejas dijeron adiós a los chicos y chicas con los que no tenían conexión y poder centrarse así en seguir conociendo a sus favoritos. Y aunque siempre parece que los solteros se van con una sonrisa y muy agradecidos de haber vivido la experiencia, no es así del todo. O sino que se lo digan a Sergio Bere que cuando fue expulsado decidió vengarse y soltar un secreto de una de las chicas.

El programa 5 terminó con Sergio diciendo que tenía un gran secreto sobre Sandra que podría poner en peligro su relación de pareja y ayer acudió a 'El Debate de las tentaciones' para revelarlo. "Dos semanas antes de entrar en 'La isla de las tentaciones', tuvo un desliz con un amigo mío". "Fuimos a tomar algo y acabó acostándose con él y durmiendo con él", relató el soltero. Además, aseguró que cuando ella se entero de que entraba al programa se puso en contacto con él. "Me llama para hacer una quedada y me presiona para que no pueda contar nada, porque sabe cómo soy y puede influir diciendo que soy un golfo, para que no tenga cita con ninguna chica".

"Realmente no quiere a Darío. Si quieres a una persona, no le eres infiel, y menos antes de ponerte a prueba" opinaba Sergio, asegurando que cree que este secreto va a romper a Darío. Aseguró tener pruebas de lo que había revelado, antes de que Sandra Barneda soltara un bombazo que dejó a todos atónitos. "No le hacen falta pruebas, porque Sandra no lo niega". Tampoco lo ha negado la defensora de Sandra, que se encontraba en plató, que ha asegurado que no solo se conocían sino que el chico era un ex novio de ella.

"Sandra y yo quedamos en que iba a hablar bien de mí, las citas me las iba a dar, y fue todo lo contrario", confesó Sergio destapando que confesó este secreto porque Sandra no cumplió nada de lo que habían pactado antes de su entrada en 'La isla de las tentaciones.'

Pero la cosa no ha quedado ahí. La presentadora ha confirmado que la bomba continuará en el próximo programa que se emitirá este miércoles. "Aquí miente hasta el apuntador" afirmaba Barneda antes de aclarar que hemos visto todas estas imágenes porque son absolutamente necesarias para entender lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo.