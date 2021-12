Qué Julia Janeiro está viviendo uno de los momentos más controvertidos de su vida, es un hecho, pero lo cierto es que la actitud que tiene la joven es de lo más desconcertante que hemos visto en mucho tiempo. Y no precisamente porque salga y no entre de su casa, tampoco por sus parejas o líos amorosos... sino porque no hay quién entienda a la hija del torero.

No quiere entrar en programas de televisión, pero lo cierto es que su vida trasciende mucho más de lo que nunca se pudo llegar a imaginar. Hace unos días sorprendía la noticia de la ruptura con su novio, Álex Balboa y ese mismo día conocíamos que la joven ya tenía un nuevo amor, el italiano Tommy Rossi. Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de la pareja saliendo del portal de Julia Janeiro. Pendiente de la presencia de la prensa en las inmediaciones de su casa, la hija de María José Campanario gira la cara para que las cámaras no capten su rostro con otro chico, pero lo cierto es... que da igual. La joven ha pasado por un momento muy delicado tras su ruptura con su primer novio mediático, Brayan Mejía, con el que al parecer habría tenido problemas después de zanjar su relación y le ha interpuesto una demanda por un conflicto que tuvieron en la noche madrileña. Ni ella, ni ellos, Julia Janeiro no se rinde, sale a la calle dispuesta a comerse el mundo y apuesta por el verdadero amor, por eso ahora se la ve más feliz al lado de este italiano que parece que le aporta lo que os anteriores no. Además, la hija mayor del torero y la odontóloga estaría muy feliz por la llegada de un nuevo hermanito.