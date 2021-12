El año 2021 todavía tenía una última sorpresa reservada para Teresa Portela. La piragüista de Cangas tocó techo este año al colgarse una medalla de plata en Tokio, sus sextos Juegos Olímpicos, pero hace poco ha sabido que pondrá el broche a este curso con un honor reservado a muy pocas personas. Tal y como hizo Ana Peleteiro en la Nochevieja pasada, Teresa Portela será la encargada de retransmitir las Campanadas para la Televisión de Galicia. Era un secreto que la deportista había guardado con mucho esmero hasta este fin de semana, cuando visitó el plató de Land Rober para dar la noticia:

"A min dixéronme: non digas nada. E non dixen nada, nin sequera na familia porque sempre hai alguén que se llo dis entérase o pobo enteiro. Así que papá, mamá...", decía mientras saludaba a la cámara y a su familia, que se estaba enterando a la vez que el resto de los espectadores de que Teresa Portela este 31 de diciembre no iba a cenar en casa. "Poder dar as Badaladas para min é un regalazo e algo precioso", continuó la canguesa.

Acompañando a Teresa Portela en la cobertura de la TVG desde la Praza do Obradoiro estarán Noelia Rey y Arturo Fernández, presentadores de 'Malicia Noticias'. Este trío sustituye al dueto que el año pasado formaron Ana Peleteiro y Gayoso. El presentador del Luar, un habitual en estas retransmisiones, no ocupará su lugar habitual para dar la bienvenida a 2022.

Teresa Portela, acostumbrada a competir sobre la piragua, luchará esa noche en un terreno desconocido para ella. El premio esta vez no serán medallas, sino la audiencia. Entre sus rivales estarán Anne Igartiburu y Ana Obregón en TVE, Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, Sandra Barneda y Christian Gálvez en Telecinco o Ibai Llanos junto a Ramón García en Twitch.