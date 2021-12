Lío en "Secret Story" y de los gordos. La audiencia está de uñas, después de que se filtrase que una de las concursantes es familia de la directora del programa. El asunto ha generado grandes suspicacias, y son muchos los que creen que esto puede afectar al juego limpio.

Los dedos de las dudas apuntan a dos direcciones: por un lado, a la directora del programa, María Zambrano. Por el otro, a Cristina Porta, periodista, concursante y ahijada de la directora.

La relación entre ambas era un cuchicheo constante. Jorge Javier Vázquez ha decidido atajarlo de raíz, explicándolo en pleno programa: "No son amigas, María Zambrano es la madrina de bautizo de Cristina porta". La cosa no acaba ahí. La relación entre ambas es tan estrecha que incluso afirmó que la madrina pagó los estudios en Suiza de la ahijada. Ahí es nada.

La intención de Jorge Javier Vázquez con esta revelación era atajar los rumores de tongo que sobrevolaban al programa. No está muy claro que haya logrado su objetivo. Tras el anuncio, han sido muchos los que a través de las redes sociales han insistido en la idea de que todo está preparado para la victoria de la periodista.

Los Gemelieres reciben el golpe más bajo en Secret Story

El espacio de Telecinco vivió momentos de mucha tensión y una fuerte discusión entre Adara y Los Gemeliers que parece que ha enterrado la relación para siempre. La pelea arrancó cuando Adara recriminó a los miembros de la casa que no la defendieran cuando se discutía algo por la convivencia en la casa. Daniel, uno de los Gemelier dijo que él sí lo había hecho, pero a la concursante seguía molesta. Haz lo de siempre, anda. Clávamela por detrás", dijo. "Por detrás no. Por delante. Te lo he dicho siempre: si hay alguien que te tenga cariño y no te diga las cosas a la cara", continuó el cantante. La pelea siguió y Adara se defendió antes lo Gemeliers, que le recriminaron que a ellos los habían lavado de la expulsión. "Por lo menos tengo mejor interior que tú". "Lo mismo que decía tu madre. Tienes un interior súper limpio", comenzó a decirle Jesús, que se sumó a la pelea. "No te pases ni un pelo con mi madre", le respondía Adara.

Entonces la conversación llegó a su clímax cuando sacaron a coalición el tema profesional. "El chiquitín tiene más carrera que tú, cariño", le dijo Daniel a Adara por un comentario que le había hecho de forma despectiva. Y la concursante se defendió "Lo que importa en la vida es lo que seas como persona, no que tengas cuatro canciones. Que ya no se acuerdan de vosotros ni en casa".

Adara ya protagonizó una sonada polémica el mismo domingo por la mañana. La jornada arrancó entre gritos y un sonado enfado de Adara con Luca por lo que ha pasado en la ducha. Por lo visto, Luca ha tirado un bote de gel de Adara que era "caro". Luca defiende que el bote estaba vacío. El público no ha creído las palabras de Adara, que tachan su polémica de estrategia dado que la noche de domingo hay gala del programa.

"La casa de los secretos" es un "reality" que funciona de la siguiente manera: los concursantes son confinados en una casa llamada "La casa de los secretos" sin el más mínimo contacto con el mundo exterior. Cada uno tiene que guardar un secreto mientras trata de descubrir los del resto de participantes. Por supuesto, la vivienda está plagada de cámaras para que la audiencia pueda seguir al más mínimo detalle el desarrollo del programa.