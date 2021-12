Diego Arrabal lo había adelantando y ayer 'Sálvame' lo confirmaba. La segunda parte del documental de Rocío Carrasco empieza su emisión en Telecinco pero, no de la forma en la que se esperaba. Los problemas judiciales de la hija de la Jurado habrían paralizado la grabación de la docu serie, de la que solo habría grabado un capítulo pero , Telecinco lleva mucho tiempo alentando su programa estrella de esta temporada y algo tendría que hacer al respecto.

Este jueves 'Sálvame' emitía un tráiler de lo que va a pasar en directo el próximo martes 14 de diciembre. Rocío Carrasco vuelve a la televisión y lo hace por todo lo alto: con la herencia de su madre que nunca ha salido a la luz. Con esto, la hija de Rocío Jurado da un golpe en la mesa y se revela contra su hermana Gloria Camila que ha tratado de silenciarla con una demanda en la que le solicitaba dicho material.

18 contenedores y más de 30 toneladas de documentos y objetos personales de Rocío Jurado saldrán a la luz en directo en un programa especial que se emitirá en el horario de 'Sálvame' Varios camiones los llevarán al espacio donde se va a grabar la segunda parte del documental 'En el nombre de Rocío.'

El 14 de abril del 2008 todas las pertenencias de Rocío Jurado, que había en su casa de La Moraleja, fueron guardadas en esos contenedores que ahora se van a abrir para todos los seguidores de la cantante.

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROCÍO: Fotografias, cintas de vídeo y documentos guardados durante 13 años en 18 contenedores.



MARTES 14 DE DICIEMBRE a partir de las 16:00h #yoveosalvame #APOYOROCIO9D #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/DGt8UYdxHF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 9 de diciembre de 2021

Telecinco ha querido conocer la opinión del resto de la familia y en 'Ya son las ocho' Beatriz Cortazar hablaba con José Ortega Cano. El que fue marido de la cantante le ha confesado que: "No tiene ni idea de lo que hay en esos contenedores. Yo me fui de la casa de La Moraleja, cogí una furgoneta de mi cuadrilla, con las dos manos me fui a mi armario, cogí la ropa con las manos, a mis dos hijos y me fui a Yerbabuena. No tengo ni idea, me fui con lo puesto".

Ya lo dijo Carlota Corredera la semana pasada: "Después del puente de diciembre se sabrán nuevos datos de la serie documental de Rocío Carrasco". Eso sí, cabe destacar que lo que veremos el martes que viene no tiene nada que ver con el documental, sí lo que hay dentro de esos contenedores se utilizarán en las grabaciones del mismo.