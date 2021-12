En la tarde de ayer 'Sálvame' sorprendía a sus espectadores que una noticia bomba que hará temblar los pocos cimientos que quedan en pie en la familia de Rocío Jurado. A la espera de que la segunda parte del documenta de Rocío Carrasco eche a andar, el próximo martes Telecinco rendirá homenaje a 'la más grande' con una ceremonia en directo en la que se trasladarán las pertenencias más personales e íntimas de la cantante hasta el lugar en el que se grabará la docuserie 'En el nombre de Rocío.'

18 contenedores y más de 30 toneladas de documentos y objetos personales de Rocío Jurado saldrán a la luz en directo en un programa especial que se emitirá en el horario de 'Sálvame'. Varios camiones serán los encargados de transportar este material inédito hasta el espacio donde la hija de la cantante dará rienda suelta a sus conflictos familiares. El 14 de abril del 2008 todas las pertenencias de Rocío Jurado, que había en su casa de La Moraleja, fueron guardadas en esos contenedores que ahora, se van a abrir en directo para todos sus seguidores.

Tras este anuncio, José Ortega Cano ha querido dejar claro que no tiene ni idea de lo que podremos ver y, en declaraciones al portal 'Informalia', ha asegurado que "me fui de aquella casa con lo puesto" cuando Rociíto le pidió que abandonase el chalet de La Moraleja en el que había vivido durante su matrimonio con Rocío Jurado. "Me lo comunicó y yo cogí mi ropa, a mis hijos y me fui a La Yerbabuena. Entonces no tenía la cabeza para pensar en lo que dejaba o en reclamar nada", ha señalado el torero.

Las reacciones de la familia no se han hecho esperar y de hecho, el equipo de 'El programa de Ana Rosa' ha querido hablar con Rocío Flores para saber cuál es la opinión de la nieta de la artista ante el anuncio de su madre de dar a conocer los aspectos más íntimos y personales de la familia. Una compañera del programa ha informado de que hija de Carrasco: "No ha visto el tráiler, pero por sus palabras os digo que lo va a hacer en las próximas horas".

Además, Rocío Flores ha confesado a la periodista que "por el momento, no tiene nada que decir ni que opinar" y que "va a mantenerse en la línea de mantener silencio.