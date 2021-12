'Secret Story' se encuentra en la recta final. Los espectadores están a punto de conocer el nombre del vencedor de 'La casa de los secretos' tras tres meses de reality. Los concursantes llevan mucho tiempo aislados del mundo exterior y mientras ellos discutían, el mundo seguía girando. Se han perdido muchísimas cosas por eso, el programa ha empezado a mostrarles pequeñas pinceladas de la realidad antes de su salida.

En la gala de anoche Julen y Luis Rollán se jugaban la expulsión y ante una posible salida, el reality quiso poner en contexto al periodista. Su relación con Isabel Pantoja ha marcado parte de su concurso. De hecho, tanto el hijo como la nuera de la tonadillera se han pasado por Guadalix para visitarle y ayer, fue el momento de que se enterara del fallecimiento de doña Ana, la madre de la cantante.

El colaborador se quedaba sin palabras al ver cómo en el vídeo aparecían varias noticias hablando sobre el duro golpe que ha recibido la madre de Kiko Rivera, a la que él ha estado muy unido durante mucho tiempo. "Yo la quería mucho, se reía mucho conmigo" comentaba Luis Rollán tratando de contener las lágrimas."Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, Agustín e Isabel. Me acuerdo de Kiko, Isa y Anabel".

Así se ha enterado Luis Rollán de la muerte de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, el pasado 28 de septiembre #SecretGala13 pic.twitter.com/0KOKWUD2Cx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 9 de diciembre de 2021

Tras enterarse de la dura noticia, el periodista ha querido saber en que punto se encuentra ahora la relación de Kiko Rivera con su madre. El programa le ha puesto un vídeo en el que el hijo de la tonadillera relataba cómo había sido el reencuentro con su madre después de perder a su abuela. Unas declaraciones entre las Rollán se quedó con el hecho de que el Dj desvelase cómo Pantoja había susurrado, agradecida a su madre, porque la había reunido, de algún modo, con su hijo. "Conociendo a los dos es que era surrealista ese distanciamiento. Me tocan como familia y si por lo menos esto supone que ya se están hablando...es que no lo sé", ha indicado el colaborador.

Luis Rollán se ha quedado en shock tras conocer la noticia. "Me ha partido el alma lo de su madre. Ella sabía cómo quería a Doña Ana y sé lo que suponía para ella su madre. Lo ha tenido que pasar fatal y me da pena no haber podido estar ahí", lamentó.

Tras este duro momento, el periodista se ha enfrentado a la expulsión. Finalmente Julen fue el expulsado y Rollán podrá disfrutar una semana más de su aislamiento en Guadalix aunque, ha salido nominado junto a Sandra Pica y los Gemeliers, mientras que Luca Onestini y Cristina Porta se convertían en los primeros finalistas.