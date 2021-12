'La casa de papel' se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial. La serie se ha convertido en una de las más vistas de la historia de Netflix y la fama de sus protagonistas ha alcanzado límites insospechados. El final de la serie ha llegado a su fin y los actores se encuentran recorriendo el mundo haciendo promoción. Ursula Corberó, que encarna a Tokio, uno de los personajes más queridos de la ficción, ha debutado la madrugada del miércoles como invitada de un late night estadounidense en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. La actriz ha participado en uno de los segmentos del espacio de la cadena NBC, desde el estudio 6B del neoyorquino Rockefeller Center.

Corberó es una de las actriz españolas más carismáticas de los últimos tiempos y muestra de ello ha sido su paso por el programa, en el que ha encandilado a todos. El presentados y la audiencia quedaron rendidos a sus pies. Pero su éxito no sólo se palpó en Estados Unidos. En España su paso por el programa no ha dejado a nadie indiferente y el orgullo y las muestras de apoyo no han dejado de sucederse.

Actrices como Ana Milán, que interpretó a profesora en 'Física o química' bromeaba con lo bien que le habían sentado sus clases de inglés en el Zurbarán. A sus palabras se han unido otros muchos rostros conocidos de nuestros país como la presentadora Mónica Carrillo o el humorista Dani Mateo.

Qué bien le enseñé a hablar inglés. Da gusto escucharla. https://t.co/Tcnf4ZgEMz — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 9 de diciembre de 2021

Madonna, Fallon... Qué nivel, @ursulolita Ahora cómo te invito a @zapeandola6 ? Qué te ponemos en el catering para que aceptes? Unicornio en salsa? Ostras con su perla? Qué? Así no se puede competir... 😅 ¡FELICIDADES! https://t.co/4h7dzySjZu — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 9 de diciembre de 2021

El vergonzoso encuentro de Úrsula Corberó con Madonna

La actriz ha triunfado en el late night. Pero sin duda el momentazo de la noche lo dejó cuando contó a Jimmy Fallon su encuentro por casualidad con Madonna en un avión en el que viajaban de Los Ángeles a Madrid. Corberó explicó que hizo contacto visual con Madonna cuando coincidieron en el baño. Después, la reina del pop se sentó a su lado y le reveló: "Sólo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta Money Heist (La Casa de Papel) y 'Tokio' es mi personaje favorito".

"¿Bromeas, Madonna te dijo eso?", se sorprendió el propio Jimmy Fallon. "Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra", admitía la actriz, que recuerda el encuentro como "vergonzoso". "Me preguntó, ¿sabes quién soy?". Úrsula Corberó le contestó "claro que sé quién eres, eres la jodida Madonna".

"Al cabo de un rato recibí un mensaje.... "Has olvidado tu pasaporte en tu asiento. Así que puedes volar de regreso a casa gracia a Madonna"", recordó la actriz.