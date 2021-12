Lydia Lozano es el blanco fácil de 'Sálvame'. Parece que hacer llorar a la periodista se ha convertido en su arma secreta cuando no hay demasiado contenido y a esta estrategia han vuelto a recurrir en la emisión de este martes 7 de diciembre.

La emisión del programa transcurría con normalidad hasta que Kiko Hernández llevó a su compañera al centro del plató para anunciarle que una de sus peores pesadillas había regresado. “Hoy, 7 de diciembre de 2021, Al Bano Carrisi ha vuelto a hablar de ti”, comenzaba a decir el colaborador. En ese instante, el gesto de Lydia Lozano cambiaba de inmediato: “¿Y ahora por qué? ¿Qué he hecho?”

La periodista tuvo que enfrentarse a un audio del Al Bano en el que cargaba duramente contra ella: “Lydia es una persona que cuando oigo este nombre hay algo de revolución dentro de mis pensamientos. Imagino que tenía necesidad de mierda esta mujer"

En ese instante, Lydia no aguantó la presión y comenzó a llorar en el plató. "Es que es cada seis meses", dijo. La periodista aseguró que había empatizado con el artista: "Siempre he comprendido a Al bano, todos sus insultos". Sin embargo, mostró su hartazgo con sus continuas reapariciones: "Yo creo que he pagado suficiente."

Lydia Lozano se derrumba tras las nuevas acusaciones de Albano hacia ella #yoveosalvame pic.twitter.com/XFeONd17Mv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 7 de diciembre de 2021

El motivo de esta vuelta de Al Bano Carrisi hablando de nuevo de la periodista es la serie sobre su vida que va a producir la RAI, la televisión italiana y que constará de cuatro capítulos. Sin duda, una producción que removerá muchos sentimientos tanto para él como para Lydia Lozano.

Los audios provocaron no solo la reacción de Lydia sino también la de los demás colaboradores de 'Sálvame'. Kiko Hernández rompió una lanza en favor del italiano, ya que, según dijo, entendía el dolor que pudo sufrir como padre: "Este señor se ha quedado mal de la cabeza", comentó asegurando que podría ser la reacción natural de cualquier persona ante esa situación.

Gema López por su parte quiso posicionarse del lado de su compañera. "Si yo soy Al bano y pronuncio el nombre de Lydia, sé que todo eso va a volver a salir. A mí me hace daño ella y la cadena que consiente que Lydia hable", aseguró la periodista. La colaboradora acusó al cantante de "negociar" con Mediaset, a pesar de su malestar: "Cuando hablemos de dolor y de dignidad, hablemos en conjunto y no solo de Lydia", sentenció.