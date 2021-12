Día festivo y la ausencia de 'Masterchef Celebrity'. ¿El resultado? Una noche repartida entre las principales cadenas. Lideró Antena 3 con 'Inocentes', que aprovechó que ya no estaba el talent de La 1 para recuperar la primera plaza, aunque con un público similar: 10,9% y 1.063.000 espectadores. Lo mismo ocurrió con 'El debate de las tentaciones', que se trasladó a Cuatro con un dato casi idéntico al de Telecinco: 10% y 942.000 fieles. La tercera opción fue la película 'Ocean's Thirteen' en La 1 con un 9,4% y 1.127.000 seguidores, superando así al nuevo pase de 'Cincuenta sombras más oscuras'. La película -que en su estreno en 2020 cautivó a un 20,2% y 3,3 millones de espectadores- patinó en esta ocasión quedándose con un insuficiente 8,2% y 870.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

'El Hormiguero': 2.442.000 y 15,8%

'Inocentes': 1.063.000 y 10,9%

Cuatro

'First dates': 433.000 y 3%

'First dates': 1.113.000 y 7,2%

'El debate de las tentaciones': 942.000 y 10%

La 1

'Viaje al centro de la tele': 1.117.000 y 7,2%

'Cine': "Ocean's thirteen": 1.127.000 y 9,4%

Telecinco

'Secret story: Última hora': 1.240.000 y 8%

'Cine': "Cincuenta sombras más oscuras": 870.000 y 8,2%

laSexta

'El intermedio: the very best': 847.000 y 5,5%

'El taquillazo': "¡Shazam!": 774.000 y 7,2%

La 2

'Construcciones imposibles': 327.000 y 2,2%

'Días de cine clásico: presentación': 498.000 y 3,7%

'Días de cine clásico': "Superman": 503.000 y 3,7%

Late night

Antena 3

'Tierra amarga': 236.000 y 7,2%

Telecinco

'Cine 2': "La chica danesa": 242.000 y 6,7%

Cuatro

'El debate de las tentaciones' (Continuación): 942.000 y 10%

'El desmarque de cuatro': 131.000 y 4,5%

La 1

'Lucia en la telaraña': 342.000 y 5,1%

'Lucia en la telaraña': 207.000 y 5,5%

'Noticias 24h': 122.000 y 5%

laSexta

'Cine' "Seven": 214.000 y 6%

La 2

'Cine' "La gran enfermedad del amor": 130.000 y 2,3%

Sobremesa y tarde

Antena 3

'Multicine': "Love happens": 1.222.000 y 10,8%

'Multicine 2': "A solas con mi madre": 1.387.000 y 12%

'Pasapalabra': 2.475.000 y 18,8%

Telecinco

'Sálvame limon': 1.216.000 y 10,6%

'Sálvame naranja': 1.369.000 y 12%

'Ya son las ocho': 1.501.000 y 11,4%

La 1

'Sesión de tarde': "Galope salvaje": 1.260.000 y 11%

'Sesión de tarde 2': "Totalmente inesperado": 987.000 y 8,8%

'Sesión de tarde 3': "Una cuestión de tiempo": 714.000 y 5,8%

laSexta

'Cine': "Harry potter y la piedra filosofal": 746.000 y 6,6%

'Equipo de investigación': "El mercado negro de las bicis": 572.000 y 4,9%

Cuatro

'Home cinema': "El patriota": 714.000 y 6,3%

'Home cinema 2': "Indestructibles": 525.000 y 4,4%

La 2

'Saber y ganar': 690.000 y 6%

'Grandes documentales': 470.000 y 4,2%

'Documenta2': 393.000 y 3,5%

'Caminando bajo el polo': 316.000 y 2,7%

'Nómadas del viento': 298.000 y 2,3%

Mañana

Telecinco

'Got Talent España: momentazos': 36.000 y 7%

'Got Talent España': 385.000 y 12,4%

'Socialité': 1.107.000 y 13%

Antena 3

'Los mas...': 200.000 y 5,5%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 311.000 y 6,8%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 480.000 y 9%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 813.000 y 12,6%

'La ruleta de la suerte': 1.576.000 y 17,3%

laSexta

'Zapeando': 121.000 y 3,7%

'Al rojo vivo': 385.000 y 7,1%

La 1

'Diario 24 horas': 170.000 y 18,3%

'Camara abierta': 166.000 y 11,7%

'Diario 24 horas': 327.000 y 15,7%

'Comando actualidad': 380.000 y 12,3%

'Comando actualidad': 406.000 y 10,6%

'Viaje al centro de la tele': 392.000 y 9,1%

'Viaje al centro de la tele': 503.000 y 9%

'Lazos de sangre': Manuel diaz "el cordobés": 612.000 y 6,8%

Cuatro

'Malas pulgas': 109.000 y 4,4%

'Viajeros cuatro' "Cantabria": 206.000 y 5,9%

'Viajeros cuatro' "Guipúzcoa": 280.000 y 6,8%

'Viajeros cuatro' "Granada": 338.000 y 6,3%

'Viajeros cuatro' "Cádiz": 463.000 y 5,3%

La 2

'El escarabajo verde': 103.000 y 4,3%

'El espíritu de la casa': 76.000 y 2,4%

'Documenta2': 115.000 y 3%

'Las casas más extraordinarias del mundo': 166.000 y 3,9%

'Mañanas de cine': "Dinastia": 202.000 y 3,2%

'El viaje de Gino en el expreso': 120.000 y 1,2%

'Viaje al pasado de las ciudades': 127.000 y 1,2%

'Viaje al pasado de las ciudades': 184.000 y 1,6%

Informativos

Antena 3

'Antena 3 noticias 1': 2.234.000 y 19,6%

'Antena 3 noticias 2': 2.783.000 y 19%

Telecinco

'Informativos Telecinco 15:00': 1.707.000 y 14,9%

'Informativos Telecinco 21:00': 1.715.000 y 11,6%

La 1

'Telediario 1': 1.296.000 y 11,3%

'Telediario 2': 1.447.000 y 9,7%

Cuatro

'Deportes cuatro': 314.000 y 2,8%

'Deportes cuatro 2': 309.000 y 2,3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.054.000 y 9,9%

'laSexta noticias: Jugones': 626.000 y 5,4%

'laSexta noticias 20h': 970.000 y 7,6%

'laSexta noticias: especial': 755.000 y 5,3%

Ranking

Día

Antena 3 12,7%, Telecinco 10,7%, Temáticas de pago 9,7%, La 1 8,7%, Autonómicas (FORTA) 8,3%, laSexta 6,1%, Cuatro 6%, La 2 3,1%, Autonómicas privadas 0,4%.

Mes

Antena 3 13,7%, Telecinco 13,3%, Temáticas de pago 9,8%, La 1 8,6%, Autonómicas (FORTA) 8,5%, laSexta 6,1%, Cuatro 5,3%, La 2 2,8%, Autonómicas privadas 0,4%.