Desde que Antonio David Flores se abrió su canal de Youtube no esta dejando ningún tema en el tintero. Tras su despido de 'Sálvame' y su veto en los medios de comunicación, el ex guardia civil se quedo sin un altavoz mediático con el que hacerse escuchar y por eso, decidió apostar por las redes sociales. Mediante esta plataforma, el que fuera marido de Rocío Carrasco, habla sin filtro sobre temas que le atañen directamente y otros que no tanto. También está utilizando esta plataforma para atacar a todos sus enemigos televisivos. Primero fue Jorge Javier, al que le dedicó dos vídeos y ahora, ha sido el turno de Carlota Corredera.

