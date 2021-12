Es uno de los rostros conocidos de Mediaset que más vemos en pantalla y es que entre su trabajo como colaboradora en 'Sálvame Diario' entre semana y como presentadora el fin de semana en 'Socialité' y 'Sábado Deluxe' lo cierto es María Patiño tiene muy poco tiempo para dedicárselo a su familia y seres queridos, pero ella lo saca.

Pese a analizar la vida privada de los demás, la presentadora se muestra muy celosa de compartir su vida en pareja, tal y cómo se ha visto en Socialité. María Patiño da paso a una última hora y se produce lo inesperado. Una de las redactoras avanza que ‘Socialité’ tiene unas comprometedoras imágenes que no van a gustar nada a la presentadora y que tienen que ver con su novio, al cual han pillado junto a otra mujer “en actitud cariñosa”. El enfado de Patiño no se hace esperar. “¿Por qué nadie me ha comunicado nada? Tu compañerismo es maravilloso porque podrías haberte saltado a la dirección y decirme que esto iba a salir en directo. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que vas a presentar el programa tú y David, el director” y, acto seguido, se ha quitado el micrófono y abandonado el set en pleno directo, dejando a la redactora sin palabras y teniendo que hacer una pausa para a publicidad. "Estoy muy relajada pero ya sé con quién trabajo", visiblemente enfadada.

Juan José Ballesta estalla contra 'Socialité'

Juan José Ballesta explota contra 'Socialité' después de que emitiesen este sábado un vídeo en el que se le ve dentro de un coche que alguien conduce supuestamente a 180 kilómetros por hora en una autovía. El actor ha publicado un vídeo en sus Stories de Instagram en el que defendió que no debía perdón por ello porque no era el que conducía el vehículo: "La próxima vez preguntáis, porque os aprovecháis de las cosas y tergiversáis para ganar dinero de las desgracias de los demás".

"No me llaméis más. Voy de camino al abogado porque ya nos habéis jodido el sábado. Voy a poner cartas en el asunto pero ya para que no volváis a atacar a quien no debéis", aseguró el actor en otro vídeo subido a sus historias.

Posteriormente, en otro vídeo efímero subido, Ballesta pidió disculpas por ello, pero de un modo irónico y continuando con su ofensiva : "Si tengo que pedir perdón por subirme en el coche de unos colegas 15 minutos y luego ir a casa, porque eso fue lo que fue, pues pido perdón, pero que os habéis aprovechado lo más grande".