La última gala de 'Secret Story' ha dejado momentos de los más emotivos. Se acerca el final y los últimos concursantes que van quedando en la casa de Guadalix, han podido recibir la visita de su familiares a los que llevaban meses sin ver. De todos ellos, Miguel Frigenti era el que menos tiempo llevaba sin ver a sus seres queridos porque ya había sido expulsado. Aun así, su reencuentro era uno de los más esperados.

Su vuelta a la casa no fue del todo agradable. Tras la expulsión de su gran amiga Adara, el periodista se quedó muy solo y empezó a entablar una relación más intima con los Gemeliers, en especial con Jesús. En los últimos días se habían hecho inseparables y ante el temor de salir expulsado, Frigenti quiso abrirse en canal y confesarle sus sentimientos. "Si tú tuvieras seis años más, fueras gay y yo no tuviera novio, yo me hubiera enamorado de ti. Es verdad".

"Hoy he sido feliz, gracias por la pareja que me habéis puesto. A ver yo estoy super enamorado de mi novio pero aquí dentro he experimentado unos sentimientos que no he experimentado en mi vida. Jesús es súper especial para mí, se me cae la baba. A él no, pero no importa, le quiero", confesaba el concursante al super.

Ayer se jugaba la expulsión contra su archienemiga Cristina Porta y el programa quiso dar la oportunidad a su novio Nua de hablar con él. Aunque al principio quiso tomarse con humor el asunto, después se vio un poco sobrepasado por la situación. "No entiendo nada, vengo con toda la ilusión del mundo y que me pongan esto…No me voy a ir a casa sin hablar con él"

Finalmente pudieron reencontrarse y ambos quisieron dejar las cosas claras. "Lo estás haciendo increíble, estamos todos súper orgullosos de ti", le ha dicho mientras le daba un fuerte abrazo. "Estoy súper enamorado de ti, cada día le doy gracias a Dios de que seas mi compañero de vida, quiero hacerlo todo contigo". Jorge ha sacado a la luz el tema de Jesús y Frigenti ha explicado que es una persona muy especial para él, pero que está enamorado de su pareja.

Frigenti: "Mi amor, quiero casarme contigo cuando salgamos de aquí" #SecretGala12 pic.twitter.com/qWt6hinDXW — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 2 de diciembre de 2021

Miguel Frigenti fue el último expulsado de 'La casa de los secretos' y volvió con su novio a casa poniendo fin a cualquier especulación sobre su relación con los gemelos.