Este jueves en 'Sálvame' se produjo un tenso encontronazo entre María Patiño y Marta López que acabó con la presentadora de 'Socialité' abandonado el plató del programa. Todo vino a cuenta del análisis que estaban haciendo en el programa sobre los perfiles en redes de la novia de Kiko Matamoros y de la hija de este, Anita.

El colaborador aseguró que su hija había vetado a su pareja, algo que Marta López ratificó: "La novia de Kiko y yo hemos tenido el mismo gestor, y nos llamamos igual. Por suerte o por desgracia he visto facturas y tengo que decir que Kiko tiene razón", dijo la tertuliana, lo que hizo estallar a Patiño: "Es que hablas dos idiomas, de una manera por delante y de otra por detrás. La conozco como el hambre".

La batalla de gritos empezaba y López le recriminaba desde la lejanía: "Ven aquí y dímelo, no te vayas", comunicaba alterada. Desde fuera, la presentadora de 'Socialité' continuaba con las acusaciones.

"¡Que cuente Marta López la verdad! Porque a mí me has dicho en este plató que yo he tenido narices de contar la verdad y que tú no tenías ganas de enfrentarte con Matamoros", desvelaba. López contratacó: "Estás hablando todo el día de profesionalidad, que te sientes ahí y me lo digas", le retaba la madrileña. Patiño, muy enfadada, gritó en la lejanía: "¡Eres muy falsa, Marta!", sentenció.