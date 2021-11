Anabel Pantoja ha querido desmentir que vaya a dejar 'Sálvame'. A través de sus redes sociales y con una llamada al propio programa, la colaboradora negaba que fueran ciertas las afirmaciones de la revista Semana, que llevaba en portada a Anabel con un titular: "Quiero trabajar dignamente"

"Una pena que se venda como exclusiva, que no di. Unas palabras manipuladas", escribía Pantoja en sus redes sociales, donde aclaraba: "Mi intención fue destacar el lanzamiento de mis joyas y responder a la compañera, de manera respetuosa, que estaba ganándome la vida dignamente sin hablar mal de nadie a quien quiero".

Desde el propio programa trataban el asunto. Jorge Javier Vázquez aseguraba estar enfadado con la tertuliana, pero por el pinganillo le explicaban que ella estaba negando tales afirmaciones. De hecho, más adelante el propio programa aseguró que hablan continuamente con Anabel "porque desea que vuelva". "Ella no lo descarta", afirmaron.

Anabel se marchó de 'Sálvame' por su boda con Omar Sánchez. Todo parecía indicar que la colaboradora se iba a tomar unas semanas de descanso, sin embargo, la publicación daba a entender que su marcha era definitiva. Desde el programa aseguran que ya se está "trabajando en una fecha de vuelta".

De cara al final de la emisión de ayer, Anabel entraba en directo y aseguraba sentirse dolida con sus compañeros por no haberle preguntado directamente a ella: "Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas", afirmó. Anabel aseguró que no tiene intención de volver al programa "por el momento" para centrarse en otras facetas profesionales, pero aclaró: "Nunca morderé la mano que me da de comer".