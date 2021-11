Lo que pasa en los platos de 'Mediaset' no pasa en ninguna otra cadena de televisión y sino, que se lo preguntan a Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Ya es mediodía' tuvo una visita inesperada en su programa que no dejo a nadie indiferente. Kiko Hernández aparecía entre las cámaras del plató sorprendiendo a todos los presentes. "¿Qué hace Kiko Hernández aquí?" preguntaba la presentadora. Unos segundos después, las cámaras enfocaron al comunicador rebuscando en un bolso.

El colaborador de 'Sálvame' apareció en imagen con un billete de 50 euros en la mano. Había sacado el dinero de un bolso que pertenecía a Marta López que, al percatarse de lo que estaba pasando, abandonó su silla y acudió al lugar en el que se encontraba Hernández buscando entre sus cosas: "¿Qué haces?, pero ¿a dónde vas?". El ex gran hermano continuó su camino para finalmente desvelar que tenía un problema: "Que no me funcionaba la tarjeta y he tenido que coger 50 euros".

Una vez que se hizo con el dinero, Kiko Hernández salió por patas del plató de 'Ya es mediodía' dejando atónitos a los colaboradores: "Que me voy, adiós. Viva el Fresh Express, Vip Express", bromeó. Marta observó incrédula la escena, sin embargo no detuvo a su amigo. Pero Sonsoles Onega sí quiso comentar la situación: "Aquí no te puedes gastar 50 euros, no sé qué va a hacer con 50 euros en Mediaset, porque el café vale 40 céntimos".