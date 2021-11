Antonio Resines fue el primer invitado de Alberto Chicote en 'Fuera del mapa', el nuevo programa de laSexta en el que el chef recorre lugares de la geografía española junto a un personaje, al estilo de 'Planeta Calleja' en Cuatro, aunque con menos aventura.

Su participación en el espacio dio lugar a varias confesiones, muchas de ellas relacionadas con la industria cinematográfica y su profesión: "Yo no quería ser actor. Me gustaba el cine y hacía lo que hiciera falta pero no era mi intención. Hasta que me llamó Fernando Fernán Gómez para 'Ópera prima' y me cambió la vida. Fue mi primer trabajo como actor, gané 75.000 pesetas", confesó el intérprete.

Por otro lado, Resines sorprendió a Chicote con una confesión acerca de la realidad de la industria: "Lo normal en esta profesión es estar parado, que trabajes 30, 40, 50, 60 días al año, eso es lo normal", afirma Resines, que afirma que "los datos de 2019" señalan lo siguiente: "El 87% de los actores de este país, que es una nómina aproximada de 15.000 personas, no llegan a los 6.000 euros anuales de ingresos en su profesión". "Se supone que tienen otras, claro, hay mucho camarero".

Alberto Chicote no ocultó su asombro, ya que Resines había dicho en 'La resistencia' que tenía mucho dinero: "¡Eso es mentira, hombre!", dijo riendo el actor. Además, habló de su gran fracaso cuando se estrenó como productor en la segunda parte de 'La niña de tus ojos' de Fernando Trueba: "Entré en producción en 'La reina de España' y fue un fracaso, no recuperamos el dinero. No me imaginé nunca que lo perdiéramos todo".

También hubo un momento para hablar de 'Los Serrano', la mítica serie y su no menos mítico final: "Parece que he hecho yo lo del final", se quejó. Resines comentó cuál fue el gran error de ese final: "Los niños habían crecido y como se suponía que era el día siguiente de la boda, a ellos les había crecido todo y les pusieron en una mesa para que a ellas no se les notara el pecho, y a ellos rasurarlos por la barba. Habían pasado 6 años cuando se suponía que era un solo día. Era algo que nadie se iba a creer y efectivamente, nadie se creyó".