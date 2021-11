El compostelano Nico Casal forma parte de una generación de artistas que está haciendo historia para Galicia. La próxima vez que vean el anuncio de LaLiga protagonizado por Álex González presten atención a la música. La firma Casal. También se ha encargado de la banda sonora de la serie “Maricón perdido” de Bob Pop y de la música del corto “Stutterer” que ganó el Oscar en 2016. A punto de aterrizar en Vigo para actuar el domingo de 13.00 a 14.00 horas en el Sinsal Museo do Mar, habla de sus proyectos. En uno, compondrá la banda sonora de una película de Hollywood, de la directora Alex Burunova, que se rodará en Grecia sobre la vida de dos estudiantes de piano. A diferencia de lo que normalmente ocurre, la composición será anterior al rodaje.

–He leído que el crear la banda sonora de “Maricón perdido” fue un reto para usted, incluso tuvo que hacer voces.

–Para mí, fue muy importante porque fue mi primera serie después de años haciendo música para películas, documentales, teatro y demás. Fue un trabajo difícil porque había que definir el tono de la serie, entre comedia y drama. Musicalmente me pedían mucha música en muy poco tiempo. Hice 60 piezas distintas y por primera vez muchas eran electrónica experimental, otras orquestales, otras rock surfero de los 60, otras de piano. Tuve que hacer todo, incluso algunos temas eran canciones con voz por lo que tuve que cantar. Fue como hacer un máster, la verdad. Fue una locura

–Supongo que estaría mañana, tarde y noche trabajando.

–Sí, sí. No tenía ni tiempo para comer, ni para dormir. Era un proceso difícil porque trabajaba con el director, Alejandro Marín, y cuando le gustaba lo que iba probando de música, se lo enseñábamos al creador, Bob Pop; y si el daba el ok a la escena se lo mandábamos a la productora y a la cadena. Había mucha gente dando opinión, al ser algo para televisión.

–Para facilitarle el trabajo, ¿pudo ver los capítulos antes, el guion...?.

–Como había tan poco tiempo, me enviaron los capítulos sin terminar como en premontaje. Empecé ahí a tope, hablando mucho con el director, con reuniones vía Skype, probando muchas cosas. Son seis capítulos para los que hice 60 piezas de música cuando en una película hay 15 o 20 o 8 bloques. Acabé con la cabeza loca.

–Este fin de semana está en Vigo en el Sinsal.

–Me hace muchísima ilusión estar en Vigo este domingo porque yo acabé mi carrera de piano en Vigo. Al final, estuve siete años allí, parte de ellos como profesor de piano en la Escuela Municipal. Tengo un recuerdo magnífico de allí y del Conservatorio. Es la primera vez que toco en Vigo desde que me marché hace diez años. Además, me encanta el Museo do Mar. La arquitectura es mi otra pasión. Cuando vivía en Vigo iba allí a pasear y hacer fotos. Y soy muy fan del Sinsal. Hasta hace un par de años fui bastantes veces al Sinsal de la Illa de San Simón.

–¿Va a tocar solo piano o más instrumentos?

–Voy solo, pero tocaré el piano y habrá también una parte electrónica importante. Además, habrá una parte de Galicia en lo que estoy preparando. Quiero tocar un par de piezas inspiradas en Galicia, la banda sonora del corto que ganó en los Oscar y otras BSO que hice.

–¿Y recordará su disco “Alone”?

–Ofreceré una versión de ese álbum. Lo saqué hace un par de años pero no lo pude tocar casi nada porque cuando iba a empezar con la gira tuve una lesión en la mano. Paré todo y estuve siete meses sin poder tocar. Después, vino la pandemia. No tuve oportunidad de tocarlo.

–Debió de ser muy duro para usted sufrir esa lesión.

–Hubo un par de meses en los que los médicos no me garantizaban que fuese a volver a mover el dedo y a sentirlo. Fueron meses muy difíciles: con rehabilitación mañana y tarde; con antibióticos tres meses. Tuve una infección en la mano y esta me tocó un poco el tendón de uno de los dedos. Ahora estoy bien pero perdí movilidad en uno de los dedos. Ahora, ya puedo tocar y escribir. Fue un susto. La música es mi vida, no hago otra cosa.

–Siendo músico en Galicia, ¿es obligatorio salir fuera para destacar?

–No, qué va y menos hoy en día. No es primordial. Yo fui a Londres para estudiar un máster que en ese momento no había en España y para vivir una experiencia personal. Hoy en día en Galicia se está produciendo un cine y series buenísimas, con una calidad tremenda. Hay gente haciendo cosas increíbles. Galicia está en una posición bastante privilegiada en cine y música. En Música, hay una corriente de músicos impresionantes como Baiuca, Sen Senra, Blanco Palamera, Novedades Carminha... Hay un montón de grupos gallegos creando una escena nueva. Es una maravilla. Es algo de lo que debemos estar orgullosos.

–Supongo que el Óscar al mejor corto –en el que había realizado la banda sonora– por “Stutterer” le abrió una puerta inmensa.

–Sí, ese fue un corto que hice como otros 80, con amigos, y al final llevó el Óscar. A partir de ahí, se me empezaron a abrir más puertas. Tuve mucha suerte. Hasta llegué a ir a la gala. Fue como vivir una película, como si no fuera yo el que estaba allí. Éramos cinco amigos como de viaje, con ganas solo de pasarlo bien. Fue una pasada.

“Soy un echado para adelante y me gusta correr riesgos así como meterme en aventuras”

–Cuando le llega un proyecto diferente, por un lado siente euforia pero otro supongo que tendrá alguna duda de si lo acometerá bien. –Durante los tres meses que me dieron para hacer el trabajo de “Maricón perdido”, tuve una presión enorme porque quería que quedasen contentos. Siempre que me proponen algo así difícil y nuevo digo que sí. Soy muy echado para adelante y me gusta correr riesgos así como meterme en aventuras distintas para aprender. Si siempre hago los mismos proyectos no avanzo. Estoy muy contento porque esta serie me ha abierto ya nuevas puertas. Esta vez, la aventura me salió bien. –¿Y cómo ve la aportación del trap y reggaeton a la música? –A mí, me encanta la música. Escucho de todo. Cada música tiene su espacio y su momento. Lo que hace Ortiga, que tiene Boyanka Kostova, y los chicos de Verto, me encanta. Tenemos que celebrar que en Galicia estamos en un momento muy bueno. Veo un sentimiento de comunidad que no hay en otros lugares.