Es, sin duda alguna, uno de los comunicadores no solo más reconocidos sino también más queridos de nuestro país. Jorge Javier Vázquez se hizo famoso de la mano de Ana Rosa Quintana hace muchos años en Antena 3 pero desde que aterrizó en Sálvame fue la estrella de Telecinco. Tanto que se ha convertido en el presentador talismán. Actor de teatro, escritor de éxito y presentador de formatos como Supervivientes o la Casa de los Secretos (el nuevo Gran Hermano Vip), lo cierto es que ya es hasta difícil ver que Jorge Javier Vázquez se ponga al frente del espacio de las tardes de Mediaset. Pero alguna vez todavía lo hace (obviamente). No hay que olvidar que es el conductor principal.

Pero no todo son luces en su carrera. También hay gente que le critica y que no le gusta como presentador. Hay quién prefiere a Carlota Corredera o incluso a Paz Padilla, a la que hace meses que no se ve en el formato producido por la Fábrica de la Tele. Entre los que están "en contra", por así decir, de Jorge Javier Vázquez, se encuentran aquellos que le tachan de ser un poco prepotente. No en vano hay quién dice que la fama se le ha subido, y no poco, a la cabeza.

El caso es que la pasada semana le tocó presentar el programa en un momento complicado. Se hablaba de la relación de Kiko Matamoros con su novia (se han dejado de seguir en Instagram) y a Jorge le tocó, como habitualmente, leer el guión que le había puesto delante la dirección de Sálvame. Pero se plantó. "Yo eso no lo voy a leer", soltó. A su lado, en un simulado parque de bolas, se encontraba Kiko Matamoros, que cogió el testigo. "Pues lo leo yo, ahí dice pelele", remató.

Kiko Matamoros se ha enfrentado esta tarde a una de las más difíciles de este año. Y es que después de todas las especulaciones que se han vertido sobre su relación con Marta López, tras saber que se dejaron de seguir en redes sociales el fin de semana, ha tenido que dar explicaciones y sobre todo, afrontar la información que tenía María Patiño y el programa en el que trabaja.

"Yo les dije a las dos que no subieran el vídeo, cuando yo le pregunto si lo ha subido, me dice que 'no' por miedo a que me sienta mal. Por el vídeo no la echo de casa, fue porque me había mentido" ha explicado el colaborador de televisión y es que ha recalcado que el origen de su discusión fue el vídeo en redes sociales y no otro motivo.

Carlota Corredera no estaba conforme con esta versión de Kiko y le ha confesado que: "El programa maneja el dato de que el detonante de la discusión no es por el vídeo de Alejandra" a lo que el colaborador le ha respondido: "Si tu dices eso, yo te digo que 'no'. Llega un momento que la discusión va subiendo de tono y llega un momento que le digo que no me interesa tener esa relación".

Minutos más tarde, Kiko Matamoros ha asegurado que ha hablado con su pareja y que es ella la fuente que tiene su programa y por eso ha pedido disculpas a 'Sálvame', María Patiño y a la propia Marta López por lo mal que se lo hizo pasar el fin de semana cuando discutió con ella.

El momento más polémico de la tarde ha venido cuando Kiko Hernández le ha preguntado si está casado con Marta y entre risas, ha asegurado que no, dejando a entrever que podría haberse dado el 'Sí, quiero' ante notario. Finalmente ha confesado que todavía no se ha casado, pero que su pareja es la mujer de su vida y quiere comprometerse con ella para siempre y además, tener descendencia con ella.