En la tarde de ayer 'Sálvame' destapaba un nuevo bombazo que esta vez afectaba al fotógrafo y colaborador, Gustavo González. Al parecer cuatro hombres aseguran haber negociado con su pareja y madre de hija, María Lapiedra, para concertar un striptease privado. La pareja, que comenzó una relación pública hace no mucho tiempo después de años en secreto y siendo infieles a sus respectivas parejas, se encuentra viviendo su mejor momento o al menos hasta ahora.

El programa requisaba el teléfono móvil a Gustavo González para que no recibiera llamadas ante la información que estaba a punto de conocer. El colaborador abandonaba el plató de 'Sálvame' y nada más salir, en el pantallón se dibujaban cuatro siluetas, las de cuatro hombres cuyas identidades no se podían desvelar pero que aportan pruebas sobre el supuesto empleo de Lapiedra: “María Pasqual sigue dedicándose al mundo del striptease y, la parecer, hace pases privados de baile donde se quita la ropa”, anunciaba Carlota Corredera.

De hecho, el programa aportaba una serie de correos electrónicos en los que se ve cómo un chico se pone en contacto con María para pedirle un paso privado en una despedida de soltero. Según ha contado el programa, han contrastado que la respuesta era de la propia María.

Gustavo González no se lo esperaba, para él, que María haya hecho esto supone una 'deslealtad'. El colaborador declaraba que esto supone 'sembrar desconfianza' y no sabe si podrá recuperarla: “Tengo el alma rota, esta es una puñalada, no quiero verbalizar más, pero estoy destrozado”.