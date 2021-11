Gerard Piqué es uno de los futbolistas más deseados de los programas de televisión. Sus visitas incrementan la audiencia y sus intervenciones suelen ser bastante polémicas, de ahí que desde hace un tiempo, uno de los objetivos de Pablo Motos haya sido lograr la visita del catalán a 'El Hormiguero'. Ya lo había hecho una vez pero acompañando a David Ferrer pero nunca en solitario.

Desde entonces, el programa ha intentado contar con la visita del jugador sin demasiada suerte hasta ahora. Lo cierto es que Piqué por fin iba a volver a pisar el plató de Antena 3 la próxima semana para promocionar la Copa Davis pero, decimos iba porque parece que eso ya no va a ocurrir. Según informó anoche Juanma Castaño en 'El Partidazo' de COPE una de las primeras decisiones de Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona ha sido limitar las actividades extradeportivas de la plantilla. "Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas", dijo el nuevo entrenador durante su presentación.

Las razones para esta prohibición son que el futbolista tendría que desplazarse hasta Madrid para realizar la entrevista por la noche y eso sería una distracción. Xavi quiere que sus futbolistas no pierdan la atención en lo deportivo, sobre todo en un momento tan crítico como el que vive ahora el Barça. Desde el entorno de Piqué han asegurado que la decisión de no acudir a la entrevista ha sido del propio jugador y que Xavi no ha tenido nada que ver.

La primera toma de contacto entre el nuevo entrenador y sus jugadores ha sido muy positiva pero ahora habrá que ver si con el paso de los días la plantilla va aceptando las estrictas nuevas normas internas.