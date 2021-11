'La última tentación' ha llegado a su fin. En la noche de ayer se emitió el debate final con el reencuentro de los protagonista de la última edición. El programa terminó con tres de las parejas apostando por su relación y otras dos decidiendo tomar caminos separados pero, ¿cómo siguió todo durante esos meses? La gran pregunta que se hacían los espectadores.

El debate final arrancaba, como era de esperar, cargado de tensión y polémica. Sandra Barneda dejaba escuchar un audio que había recibido Andrea por parte de Manuel: "No vayas a sacar el tema que ya sabes porque acabaron muy bien los dos. Yo no lo haría". Palabras que destaparon que uno de esos finales felices no lo había sido tanto. Las parejas fueron desfilando por el plató y de ahí supimos que Fanny y Christofer siguen juntos, a pesar de que decidieron coger caminos separados en la hoguera final. Ella le ha demostrado fuera todo lo que el necesitaba y apostaron por darse una nueva oportunidad. Fanny incluso regaló un momentazo a la audiencia pidiéndole matrimonio a su pareja.

Las parejas formadas por Mayka y Alejrandro, Patry y Lester y Andrea y Roberto no sorprendieron a la audiencia con su situación actual. Las dos primeras siguen juntas y más felices que nunca mientras que Andrea y Roberto continúan tirándose los trastos a la cabeza tras la infidelidad de ella. Pero la sorpresa llegó con Marina y Jesús. Era la pareja más esperada. Ambos habían apostado por irse juntos tras una hoguera final que dejó a la audiencia sin palabras. Se convirtieron en los protagonistas pero esta vez no fue por sus declaraciones de amor, sino porque uno de ellos había caído en la tentación. Durante un viaje en coche, Jesús y Stefany, con la que ya tuvo más que palabras en ‘La isla de las tentaciones 3’, se liaron en la parte de atrás. “Fue un beso, nada más”, explicó Jesús. Pero Andrea, que estaba en la parte de delante del coche, no estuvo de acuerdo: “Se estaban liando y se estaban metiendo mano”.

Marina supo de la infidelidad hace dos semanas. “Fue algo súper duro, yo quería desaparecer”, comenzó la sevillana. Pero luego entendió la situación de otra manera: “Por una parte cuando hice lo que hice me taché mucho como mujer y persona. Esto me ha servido y le ha servido a él para no echarme tantas cosas en cara y para pensar que le puede pasar a cualquier persona y no eres ni mejor ni peor. Es un fallo que lo puede cometer cualquier persona”. Por todo ello, Marina ha decidido perdonar a Jesús.

Pero el drama no terminó ahí. Al regresar de publicidad, Barneda se dirigió a Isaac y Lucía para abroncarles por una actitud que habían mantenido mientras las cámaras no les grababan: "Estoy viendo que vosotros dos tenéis una inquina para que esta pareja se rompa... Os habéis pasado desde que ha entrado Jesús y Marina cuchicheando". Unas palabras que no dejaron a Lobo indiferente. Isaac se levantó y salió de plató gritando improperios aunque poco tardó en volver. "Me quedo por Lucía solo. Me parece absurdo que digas esto cuando no he abierto la boca en todo el programa. A mí me dan igual ellos, pero que no me juzguen como el macho cabrón, siempre y a esta gente no. Lo único que pido es que se nos trate igual a todos", dijo.

'La última tentación' ha llego a su fin pero este miércoles 10 de noviembre, Telecinco estrena la nueva temporada de 'La isla de las Tentaciones' con cinco parejas nuevas que entran dispuestas a poner a prueba su amor.