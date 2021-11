'Cuatro al día' abordó este lunes la nueva Ley de Memoria Histórica que prevé ilegalizar entidades que hagan apología del franquismo y enaltezcan a sus dirigentes. La Fundación Francisco Franco se siente "atacada" y ha tratado de justificar su existencia en base a la "libertad de expresión", según explicó Joaquín Prat en su programa. Minutos después, el presentador conectó en directo con el presidente de la organización, Juan Chicharro, para conocer su punto de vista.

Además de mostrarse convencido de que su organización no va a ser ilegalizada, el invitado se dedicó a menospreciar a un colaborador por sus opiniones. Esto ocurrió después de que Alán Barroso definiera su intervención como "un auténtico bochorno". "Qué orgulloso estoy de que hayamos empezado a ver una España nueva que les ha olvidado a ustedes", aseguró.

El tertuliano subrayó además que, en otro país europeo, sería "impensable" debatir en televisión con una persona que defiende una dictadura: "Estaré verdaderamente encantado cuando en el debate público desterremos no solo aquella época oscura, sino también a vuestra organización, que no hace más que recordar la memoria de un asesino".

"Usted es muy joven, no tiene ni idea de lo que dice. Usted ha leído dos tebeos y se los ha creído", replicó el aludido. "No ha pasado hambre, no sabe lo que es el hambre o la desgracia. No me venga con milongas, porque solo con verle... No tiene credibilidad ninguna", dejó caer a continuación, provocando la indignación de otras tertulianas como Cristina Fallarás: "Qué barbaridad".

El presidente de la Fundación Francisco Franco me ha dicho que por ser joven "no tengo credibilidad alguna" y que solo he leído "dos tebeos". No es más que un cenutrio completamente desquiciado porque sabe que le quedan cuatro días contados. pic.twitter.com/X7O0gnUHbV — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) 8 de noviembre de 2021

Barroso no ocultó su asombro por las palabras de Chicharro: "¿No tengo credibilidad porque soy joven hablando de la historia de mi país?". "Usted sí que no tiene ninguna credibilidad para hablar de lo que a nuestro país le hace falta o no. ¿Qué me está diciendo de sí pasé hambre o no pasé hambre?", añadió mientras Joaquín Prat trataba de frenar la discusión: "Siempre tenemos que acabar así, con lo desagradable que son este tipo de conversaciones". "Desagradable es hablar con cualquier persona que defiende el franquismo", apuntó Fallarás.

"Usted, que se las da de demócrata, no me puede negar a mí mi derecho de libertad de pensamiento", agregó el defensor del franquismo ante Barroso, que puntualizaba: "Su derecho a enaltecer a un dictador". "¡Oiga, váyase a Cuba o a Venezuela!", le espetó su interlocutor. "Si para justificar a Franco tiene que hablar de Cuba, tiene muy pocos argumentos", finalizó el periodista.