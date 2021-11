Fani y Christofer acudieron este lunes al debate final de 'La última tentación', donde las parejas hablaron de su estado actual tras la grabación del reality. En su caso, la historia ha vuelto a repetirse: él ha decidido perdonarle su infidelidad durante el reality, a pesar de la dura hoguera que ambos protagonizaron y en la que quiso cortar con ella.

"Al fin y al cabo esas palabras que me dijo en la hoguera final fueron difícil de olvidar y pasado un tiempo quise darle otra oportunidad" explicó Christofer. "Para saber si las palabras que me dijo eran ciertas tengo que estar con ella. Tuvimos una conversación muy larga y al día siguiente volvimos" explicó sobre el momento en el que decidió volver con Fani, de la que asegura que le está dando razones para estar con él "con creces".

Por su parte, Fani reveló que él no se lo puso fácil para volver, pero que en el fondo le gustó "para tener que luchar por él". Cuando le preguntaron qué es lo que siente por su novio, ella respondió: "Le admiro, me complementa en todo, me tranquiliza y solo quiero estar con él". Unas palabras que emocionaban a Christofer, que añadía: "Es mi equipo, a pesar de todo, la que está conmigo día a día no es la que ve el resto".

El momento más sorprendente fue cuando Fani situó a su novio en medio del plató para pedirle de nuevo matrimonio. Ambos cancelaron sus planes de boda después de que ella admitiera que no estaba del todo enamorada. "Sigo pensando que eres el hombre de mi vida y me gustaría retomar la boda y que nos casemos", explicó Fani, a lo que Christofer añadió: "Nunca esperé a una Fani corriendo en la playa, demostrándomelo cada día en casa y ahora pidiéndome matrimonio".