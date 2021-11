La política puede convertirse en la protagonista de algunas de las citas que tienen lugar en 'First Dates'. Este fue el caso de María, una diseñadora de imagen de 57 años, que llegó al restaurante declarando su admiración total por José María Aznar: "Me parece un hombre increíble, interesantísimo, guapo, inteligente, muy brillante y culto".

"El expresidente del Gobierno sería una de las personas con las que yo me casaría hasta el infinito y más allá", aseguró María antes de que llegase la persona que cenaría, añadiendo también que el "intelecto" es lo que más le seduce de una persona.

Solo instantes después de estas palabras, María supo que iba a compartir mesa con Frederic, un comercial de 60 años, que se definió como una persona "correcta, de confianza y fiel'. "Le veo pulcro y decente. Me ha agradado", aseguró la diseñadora de imagen nada más conocerle en la barra del restaurante, aunque no le gustó mucho que no le tutease al principio: "Si vienes a conocer una pareja, ¿por qué le llamas de usted?".

Después de que ambos reconociesen que no sabían ligar en la barra, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más y mejor hablando de como, por ejemplo, las relaciones abiertas. De hecho, María descubrió que Frederic no le gustan este tipo de relaciones tras preguntarle por ello: "En absoluto".

"Soy multiorgásmica. Entonces, me lo paso fenomenal, fenomenal, fenomenal. Es una parte muy importante de mi vida. Estoy esperando a reanudar mi actividad porque, entre la pandemia y demás cosas, he estado paralizada en ese departamento", dijo María. "Los Cáncer y los Tauro (sus signos del zodiaco) suelen conectar. No al 100%, pero sí al 60%, y suelen hacerlo a nivel sexual y de la atracción física", afirmó Frederic en un total a cámara.

Inevitablemente, la política también estuvo presente en la conversación cuando María le preguntó a Frederic sobre sus preferencias políticas, aunque encontró una importante barrera entre ambos al conocer su posición: "No tengo ninguna opinión al respecto. Para mí, es teatro (...) Yo creo que es mejor de hablar de sentimientos y de pareja antes que hablar de eso. Al final, pasan mucho de nosotros, a pesar de que cuando empiezan las campañas (electorales) piensan, de repente, en nosotros".

"María habla mucho sobre ella. No me ha dejado muchas puertas abiertas para intentar conocerme al final", afirmó el comercial. "Soy un poco intensa. Le he hecho muchas preguntas y, a lo mejor, le he hecho sentir incómodo. No lo sé", aseguró María.

En los últimos minutos de la cita, el hecho de que María no dejase a hablar a Frederic no fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "A pesar de que vives en Madrid y yo en Málaga, sí estaría interesado porque es verdad que no hemos tenido el tiempo suficiente para conocernos", explicó el comercial.