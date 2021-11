Esta misma semana estallaba la bomba. Según contaban Gustavo González y Pablo González en 'La Razón' el matrimonio entre Kiko Rivera e Irene Rosales celebrado en 2016 habría sido un paripé sin validez legal. Los paparazzi apuntaban que ella se habría enterado de la situación en 2018 cuando acudió al registro civil para inscribir a la hija de ambos y la noticia de su soltería habría desatado una bronca y una crisis entre ambos.

Aunque Irene Rosales ha dejado 'Viva la Vida', la relación que aún la une con el programa ha hecho que sí se decidiese a hablar sobre el tema en una llama a un redactor del formato. Decidía así poner fin a la polémica.

"El problema que nosotros tuvimos es que nos íbamos a casar el mismo día de la boda pero se nos extraviaron unos papeles, entonces como yo ya tenía todo organizado dije 'no pasa nada' (...) Como yo me casé en Sanlúcar y me tenía que casar en el ayuntamiento de ahí digo pues mira, como ya hemos hecho la boda ya voy a pasar todos los papeles para el ayuntamiento de Castilleja, y cuando ya fui yo a pedir todas las citas para el ayuntamiento de Castilleja cada vez que me iban a dar la cita yo no podía, tuve que ir posponiendo la boda porque en ese momento mi padre ya estaba muy malito, le daban crisis epilépticas y todas las semanas teníamos que ir al hospital pensando que se nos iba hasta que ya se lo pudimos controlar. Yo ya me quedé embarazada en 2018 y a finales de 2018, que era cuando teníamos planeada la boda, decidimos entrar en 'GH Dúo' y justamente nos casamos al salir del programa, fuimos a firmar con dos testigos y fin".

El motivo por el que tuvieron que posponer esos trámites al no lograr cuadrar la fecha con el ayuntamiento de Castilleja no fue dejadez, como habría podido insinuarse, sino la delicada situación de salud que atravesaba en padre de Irene y que la tenía absorbida.

La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está en el aire y todavía no se sabe cuándo se producirá el encuentro entre el dj y su madre, pero sin embargo, sí se conoce qué opina Isa Pantoja al respecto. La colaboradora de televisión ha hablado para Europa Press Reportajes y ha confesado cómo está la situación de su hermano en estos momentos y cómo debería de actuar ante los enfrentamientos que tiene con sus familiares.

Isa Pantoja insiste en que su hermano Kiko debería tener una conversación a solas con su madre, Isabel Pantoja: "Es hablar aunque sea solos y luego pues hablar con mi tío, pero eso es una cosa que es normal". Y es que la tonadillera deberá tener otra conversación con su nuera, ya que las dos también se distanciaron cuando la cantante iba diciendo a periodistas que la culpa de que su hijo no le hablase la tenía ella.

La hija de la tonadillera piensa que el dj debería ir solo a Cantora para arreglar las cosas: "Eso lo que él piense, pero desde luego la conversación la tiene que tener con mi madre a solas y seguramente hablando se entienden porque como siempre han tenido buena relación supongo que todo tiene una explicación. Las dos partes".

En cuanto a si Kiko le tendrá en cuenta no haberle felicitado por el premio: "No, no tiene sentido. Si estuviésemos bien sí, pero después de lo que dijo de mí no tengo ganas, obviamente, de felicitarle. Otra cosa es que no me alegre, que me alegro"