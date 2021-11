Estas semanas, el posible desabastecimiento está provocando un gran revuelo en algunos sectores de la población preocupados por el asunto. 'Horizonte', en su última entrega, quiso analizar la situación comercial global y aconsejar a sus ciudadanos ante las previsiones.

El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter reunió a un equipo de expertos que lanzaron diferentes opiniones ante la posibilidad de que ciertos productos escaseen. Rubén Pérez-Aranda, cofundador y director técnico de KDPOF, analizó las consecuencias en el mercado del automóvil: "La mayor crisis que nosotros tenemos en la industria del automóvil es el ensamblado de los chips. Si alguien quiere comprarse un coche yo esperaría. Siempre va a mejorar".

Por su parte, el marino y analista Fernando J. García Echegoyen analizó la situación de la obtención de productos básicos: "En España no hay atascos en las terminales de contenedores, es cierto que no están viniendo los grandes barcos". "Lo que nos viene de Canarias, plátanos y tomates, eso está garantizado. Que no se alarme la gente que siempre queda la esperanza, y tenemos que reeducarnos en los hábitos de consumo", aclaró.

También lanzó su consejo Ángel Niño, concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento Ayuntamiento Madrid: "Si pueden adelantar algún tipo de compra sobre todo en material tecnológico, material no perecedero es recomendable porque si no la inflación va a comerse sus ahorros".

Finalmente, el Coronel Baños también se mojó en este asunto y quiso advertir a los ciudadanos: "Si es algo que de verdad se necesita para trabajar como una videocámara o un ordenador yo lo compraría lo antes posible por si acaso, para lo demás yo esperaría".