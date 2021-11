Greta Thunberg ha concedido su primera entrevista en televisión a Gonzo en el programa 'Salvados'. El formato de laSexta ha conseguido sentarse con la activista en favor del medio ambiente en una entrevista en que se ha puesto de relieve la poca implicación de los líderes mundiales para frenar el cambio climático.

Greta lo ha dejado claro en su primera intervención, asegurando que "no nos manifestamos porque no somos conscientes de la emergencia". Por este motivo, ella defiende que en todas sus intervenciones actúa "como si fuera una emergencia, porque entonces la gente lo verá. Pero la mayoría aún no actúan así".

Este es el mensaje de @GretaThunberg a los jóvenes españoles. Gracias por este lujo de entrevista. #SalvadosGreta pic.twitter.com/66Y1tJabYH — Fer González Gonzo (@FerGonzo) 7 de noviembre de 2021

Respecto a los políticos, se ha mostrado indignada porque dice que todos "saben lo que hacen, pero mientras sigan saliéndose con la suya, les dará igual el clima. Tenemos que hacer que no se salgan con la suya". De hecho, la activista asegura que ningún líder mundial le " ha sorprendido positivamente. Ellos dicen que les interesa, pero me invitan porque saben que una foto conmigo les beneficia. Acepto verles porque quizás puedo hacer que cambien algo".

En un momento determinado, Gonzo le ha mostrado el discurso de algunos políticos que la han criticado abiertamente como Putin o Trump. Unas declaraciones a las que ella ha respondido con una sonrisa: "Es divertido que políticos hablen de mi intentando menospreciar o burlarse porque eso significa que lo que hacemos es importante".

El dilema no es economía o medio ambiente.

El dilema es salvar o no el planeta. #SalvadosGreta pic.twitter.com/gCQHQ1OS5r — Salvados (@salvadostv) 7 de noviembre de 2021

Debido a que la entrevista fue grabado con anterioridad a la cumbre del clima que se celebró hace unos días, Gonzo ha querido saber qué esperaba ella de todo esto. No obstante, Thunberg no ha mostrado gran entusiasmo al respecto: "En la cumbre del clima dirán cosas que sobre el papel son simbólicas y quedan bien pero que en realidad no son casi nada. Aún así, trataremos de conseguir todo lo posible".

La protagonista también ha narrado como abrió los ojos respecto al cambio climático gracias a un documental que vio en la escuela: "Me impactó mucho y empecé a leer e investigar más hasta darme cuenta de la gravedad de la situación que estábamos viviendo. Sufrí depresión por el cambio climático, así que hice lo que consideré más útil, el activismo".

Sin embargo también ha habido tiempo para hablar de la polémica ampliación del aeropuerto de El Prat. Al ser preguntado por este este, Greta ha asegurado que hay que poner límites: "No hay que impedir que la gente viaje en avión o que siga extrayendo carbón de las minas, porque eso no es justicia climática. Pero sí hay que hacerlo de una forma que no perjudique al planeta porque o tenemos una acción climática para conservar el trabajo o al final no tendremos nada".