La información sobre el desabastecimiento surgida en las últimas semanas augura la posibilidad de que haya escasez de productos como juguetes o aparatos tecnológicos. 'Horizonte' quiso analizar con Iker Jiménez, Carmen Porter y un equipo de colaboradores especializados en diferentes sectores la situación comercial global y aconsejar a sus ciudadanos para lo que puede ocurrir.

El presentador reunió a varios especialistas y expertos, que mostraron sus opiniones al respecto. Rubén Pérez-Aranda, cofundador y director técnico de KDPOF, comentóla situación del automóvil: "La mayor crisis que nosotros tenemos en la industria del automóvil es el ensamblado de los chips. Si alguien quiere comprarse un coche yo esperaría".

Por su parte, el marino y analista Fernando J. García Echegoyen trató cómo llegan los productos en barco: "En España no hay atascos en las terminales de contenedores, es cierto que no están viniendo los grandes barcos". "Lo que nos viene de Canarias, plátanos y tomates, eso está garantizado. Que no se alarme la gente que siempre queda la esperanza, y tenemos que reeducarnos en los hábitos de consumo", aclaró.

También lanzó su consejo Ángel Niño, concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento Ayuntamiento Madrid: "Si pueden adelantar algún tipo de compra sobre todo en material tecnológico, material no perecedero es recomendable porque si no la inflación va a comerse sus ahorros".

El Coronel Baños no dudó en compartir con los espectadores cuándo deben comprar ciertos productos si son urgentes y si habrá problemas para conseguirlos: "Si es algo que de verdad se necesita para trabajar como una videocámara o un ordenador yo lo compraría lo antes posible por si acaso, para lo demás yo esperaría".