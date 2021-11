Este domingo Greta Thunberg concede, por primera vez, una entrevista a una televisión española. Gonzo charlará con la joven ecologista en laSexta sobre el cambio climático y de su fama internacional. Dias antes de su emisión, el presentador ha acudido a 'Zapeando' para confesar alguno de los detalles de la entrega.

Dani Mateo se interesó por cómo es Thunberg en persona. "Cuando le haces preguntas que no son del medio ambiente te sorprende. Es muy madura y no hace ataques. Llega a reflexiones que no son propias de una personas de 18 años. Se sale de la imagen de persona enfadada", le detalló Gonzo.

El antiguo colaborador de 'El Intermedio' confesó algunas de las curiosidades más destacadas de la grabación de la entrevista: "Llegó a la entrevista sola, en bicicleta. Pensábamos que iba a aparecer con su familia o séquito. Cuando llegó nos miró uno por uno a la cara y la casa en la que estábamos y dijo que estaba bastante bien".

El sucesor de Jordi Évole también confesó las condiciones que la joven sueca puso para conceder esta entrevista: "Solo dijo que no hubiese intérpretes presentes. También quería que se grabara en una casa, no en la calle ni en un sitio público, y que estuviese cerca de donde ella vive".