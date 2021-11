Rocío Flores ha acudido este miércoles a ‘El programa de Ana Rosa’. En esta ocasión ha intervenido más calmada que el pasado viernes, cuando Antonio David confirmó ante las cámaras su separación de Olga Moreno. Unas declaraciones que concedió, según ha comentado su hija, con el único objetivo de protegerla de la "presión" mediática. "Se lo agradezco por la parte que me toca. Estoy más tranquila y aliviada", ha asegurado.

Durante su charla con Joaquín Prat, Rocío Flores no ha entrado en detalles sobre cómo se encuentran Antonio David y Olga: "Bueno, están. No te puedo decir mucho porque llevo unos días desconectada, lo necesitaba. Todo necesita su tiempo". "Mi familia es lo único que me importa en la vida, para mí es lo primero. Vamos a seguir siendo una familia", ha afirmado.

Emocionada pero serena, ha insistido en que Olga siempre será un pilar fundamental para ella: "Es mi familia y lo va a seguir siendo hasta el día que me muera, es una realidad". Respecto a los motivos de la ruptura, ha optado por no hacer ninguna declaración: "Siempre he respetado las informaciones y opiniones de todo el mundo. Es una cosa que no me corresponde, voy a seguir manteniéndome al margen".

Rocío ha confirmado que Olga y Antonio David siguen viviendo bajo el mismo techo tras su separación: "Está todo igual". "Lo mejor va a ser seguir manteniendo a la familia y llevarlo con la mayor normalidad posible, estoy convencida de que lo van a hacer", ha añadido. En cuanto a la posible infidelidad de su padre, se ha limitado a decir que "lo aclaró bastante bien en su comunicado". "Siempre he apostado por mi familia. Por la parte que me toca, voy a seguir apostando y luchando por eso", ha zanjado al ser preguntada por una posible reconciliación