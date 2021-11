El pasado viernes Rocío Carrasco acudía a los Juzgados de Alcobendas para depositar los documentos privados de Rocío Jurado después de la demanda de su hermana, Gloria Camila, para impedir que los escritos íntimos de su madre se hagan públicos en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Más habladora de lo que en ella es habitual, la ex de Antonio David Flores confesaba que se había visto "obligada" a entregar "algo que nunca hubiese querido" y, tirando de ironía, mostraba su sorpresa por la ausencia de José Ortega Cano en el juicio, dejando entrever que sería el diestro, y no su hermana, quien estaría detrás de las acciones legales por el miedo a lo que los manuscritos de la artista pudiesen desvelar sobre cómo era en realidad su relación.

Unas declaraciones a las que ahora, tajante, reacciona Gloria Camila. "No entiendo por qué dice eso porque la demandante soy yo, no mi padre", ha asegurado la actriz, respondiendo que si a Rocío le sorprendió no ver a Ortega Cano en el juicio, "yo echo de menos ver a Fidel. Fíjate".

Una contundente reacción con la que la colombiana deja clara, una vez más, su animadversión por el marido de su hermana, al que más de una vez se ha señalado como la mano en la sombra que maneja los pasos de Rocío Carrasco en la guerra contra su familia materna y a las que, a buen seguro, Fidel Albiac no tardará en responder.