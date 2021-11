'El Debate de las Tentaciones' emitía ayer su séptimo programa en una noche que se esperaba movidita. Se había anunciado el reencuentro entre Isaac y Lucía tras su ruptura en la última hoguera de confrontación. Los colaboradores y los espectadores aguardaban impacientes para conocer cual era la situación de la ex pareja tras su salida del concurso y como había acabado todo entre ellos después de que la gaditana decidiera poner fin a su relación tras la infidelidad de Lobo.

Lucía fue la primera en entrar en el plató para hacer balance sobre su paso por el concurso. Aseguró que aún no había conseguido superar la infidelidad de Isaac con Bela en el reality y que no había podido ver los últimos capítulos por el daño que le hacían. En ese momento, Isaac hizo una entrada triunfal que dejó a todos sin palabras. El barcelonés le plantó un largo beso a la gaditana dejándola igual de sorprendida que al resto de los presentes. Con este gesto quiso confirmar lo que muchos ya sabían y es que la pareja había retomado su relación a pesar de cómo terminó su paso por el reality, en el que cada uno decidió abandonar la experiencia por separado y a solas.

Pero el gesto de Isaac solo le hizo ilusión a Lucía. El resto de colaboradores no entendieron ni la decisión de ella ni el gesto de él. Nagore Robles incluso llegó a atacar a Lobo por este hecho. "Tu entrada me ha parecido vergonzosa. Ha sido como que querías marcar tu territorio". "En la publicidad, Lucía ha estado llorando y has llegado en plan: aquí estoy yo. Hasta ella se ha asustado", le reprochó la colaboradora. Sandra Barneda también se quedó sin palabras y solo fue quien de apuntar "Eres el hombre de las mil caras. Vas dependiendo de la situación", señaló.

Ante los ataques Isaac quiso explicarse. "Básicamente, yo la echaba de menos", declaró el catalán. Volvieron a coincidir en Barcelona y parece que allí el amor resurgió. “Pasa el verano y nosotros solo tenemos conversaciones malas. Voy con una amiga a Barcelona y me entero de que dice que no quiere que salga por ahí para no encontrarse conmigo. Yo digo pues si le molesto, me va a tener. Yo estoy allí y no nos hablamos, ni nos miramos. Al día siguiente me llama y quedamos”, explicó Lucía. Poco a poco volvieron a entenderse y decidieron retomar su relación aunque ella tiene sus dudas y espera que Isaac le demuestre que puede confiar en él.

A muchos espectadores el numerito de Isaac no les ha pillado de sorpresa. Hace ya unas cuantas semanas que varios usuarios de las redes sociales han estado compartiendo vídeos y fotografía de la pareja disfrutando de noches de fiesta o paseando juntos, mostrando su amor sin importarles demasiado las normas del programa que les impiden contar nada sobre su situación sentimental hasta que termine la emisión.

Lucía e Isaac retomaron de nuevo su relación hace dos meses. ¿Será esta la definitiva o el peso de la infidelidad terminará por romper la relación?