Programa tras programa, 'Viva la Vida' ha logrado hacerse con un hueco propio en la parrilla de Telecinco. Sin duda, ha llegado a ser uno de los referentes de las tardes de la cadena de Mediaset, aunque eso no implica que esté exento de polémicas. Recientemente, la audiencia amenazaba con dejar de ver el programa si seguían contando con dos polémicos colaboradores en plató.

Se trata de Kiko Matamoros y Diego Arrabal, dos habituales de Telecinco pese a la crítica constante del respetable en redes sociales cada vez que aparecen en pantalla. "Cuando está Kiko Matamoros y Diego Arrabal no me siento segura viendo la tele, ciao!!!!". "A mí me pasa lo mismo". "Ya lo he cambiado los dos machista no lo aguanto..veo antena 3", comentaban varios usuarios a través de Twitter.

Para colmo, el programa insiste en algunas temáticas, como el drama de la familia Campos, con el 'enfado' de Alejandra Rubio con su tía Carmen Borrego. Una constante habitual que parece cansar a un sector de la audiencia.

La última polémica ha llegado de la mano de una, cuando menos, peculiar forma de celebrar Halloween. Emma García, la presentadora del formato, iniciaba ayer el programa presentando desde una especie de cementerio. Aunque en realidad no era más que el plató habitual del programa pero decorado con unas lápidas que no han hecho mucha gracia a los espectadores. Y es que en una de ellas se podía leer "Rocío Carrasco" y el hecho de mostrar una tumba con el nombre de alguien que en el fondo está vivo (aunque atravesando un mal momento) no ha hecho gracia a muchos.