La vida cambió para Hugo Pérez Cabaleiro y para su cabra, Rubia, en de 2014. El vecino de Bueu y su querido animal, al que quería como tanto o más que un perro, fueron dos de los protagonistas de la edición número quince de Gran Hermano. Desde entonces, el gallego se ha convertido en todo un 'influencer' en Instagram donde comparte su día a día con el resto de sus mascotas, su pareja Lara Tronti y su pasión por los viajes. Desde las Rías Baixas conquistó a más de 750.000 seguidores e incluso volvió a la pequeña pantalla como concursante el 'La Isla de las Tentaciones'. Hasta la cabra el popular en redes. Rubia tiene más de 37.500 seguidores en Instagram.

Pero la idílica vida de Hugo en Bueu tuvo este domingo un importante contratiempo. El gallego, emocionado por la presentación de su libro "Van Life, vivir por libre", tuvo que frenar la euforia debido al estado de salud de Rubia. Resulta que el sábado por la noche la cabra presentaba síntomas de no encontrarse bien. El exconcursante de Gran Hermano fue el encargado de poner a sus seguidores al corriente del estado de salud del animal esta mañana:

"Este es un domingo agridulce. Creo que Rubia está un poco malita. Ayer, cuando fui a guardarla por la noche, la noté muy parada, no comía nada y me quedé todo rayado", explicó el de Bueu, que madrugó para comprobar si su fiel amiga seguía igual por la mañana y para su preocupación descubrió nuevos problemas, porque además de la falta de apetito y de no querer salir de su "casita", detectó que la cabra tenía un líquido viscoso en el ano. "El problema que me encuentro es que es domingo y aunque le haya mandado mensajes a mis veterinarios, no sé si me van a responder", confesó.

Por suerte para Hugo y su animal es que uno de los veterinarios sí respondió a su llamada de auxilio y poco después de las diez de la mañana ya había atendido a Rubia. "Le hizo pruebas y le pinchó con cuatro inyecciones diferentes. Una de ellas le dolió mucho. Fueron unos minutos malos. Pero en 24 horas la medicación debería hacerle efecto para que Rubia empieza a comer y a rumiar". Hugo también explicó que si en algún momento paran de funcionar los cuatro estómagos de la cabra, tendrá un problema grave. El veterinario le recetó a la cabra comer más para reponerse. Según el 'influencer', esta misma tarde saldrá a pasear con ella porque lo recomendable es que ingiera paja seca.

Las cabras son uno de los animales domésticos con una mayor esperanza de vida. Pueden llegar a vivir 18 años, sobre todo si son hembras