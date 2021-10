"Se ha señalado a una compañera con letra escarlata", dijo ayer Antonio David Flores en su primera aparición pública tras la publicación de su separación de Olga Moreno la semana pasada. El ex Guardia Civil y ex colaborador televisivo rompió su silencio no solo para confirmar su ruptura matrimonial, de la que responsabilizó a otros -"lo han conseguido" reiteró en su comparecencia pública-, sino también rompió una lanza a favor de Marta Riesco.

La reportera de 'El Programa de Ana Rosa' ha sido señalada como la tercera persona en discordia y el detonante para que Olga Moreno decidiera poner fin a su matrimonio con Antonio David después de más de dos década juntos. Tras las palabras del ex de Rocío Carrasco, Marta Riesco no quiso entrar en detalles sobre qué le había parecido esta inesperada reaparición y el paso al frente de Antonio David, pero sí fue rotunda en cuanto a cómo se encontraba ayer por la noche: "Estoy súper feliz. Estoy muy bien". Con estas dos sencillas frases Marta deja entrever que las palabras de Antonio David han supuesto un alivio y le han quitado un gran peso de encima.

Respecto a su relación con Rocío Flores, ya que las informaciones que la señalaban como la persona con la que Antonio David habría tenido el affaire definitivo para la ruptura podrían haber hecho estragos en su amistad, Marta se muestra rotunda: "Está todo fenomenal", acallando de esta manera los rumores que apuntan que las dos jóvenes se encontraban distanciadas.

Así, sin tensiones y con el mal trago de la semana anterior pasado, la reportera ha recuperado su característica sonrisa y se dispuso a disfrutar de la noche madrileña en compañía de unos amigos.