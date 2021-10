Las aventuras sentimentales de Antonio David Flores cada vez se comentan más tras su separación de Olga Moreno y los rumores de haberle sido infiel. Una de las últimas famosas con las que se ha unido al padre de Rocío Flores es Marta López, que no dudó en contar su verdad sobre un posible romance entre ambos en el pasado.

José María Franco desveló estos datos hace unos días a 'Sálvame' y acudió al programa de las tardes de Telecinco para reafirmarse: "Antonio David dijo de Marta López que se movía muy bien. Me contó que habían estado juntos". "Yo no sé si es verdad o mentira, pero fue lo que me dijo", reconoció ante los colaboradores del espacio.

El que fue chófer de Rocío Jurado aclaró que esta información se la reveló el mismo Antonio David: "Me dijo que está buenísima, que la había vuelto loco, que se lo hacía muy bien y que no fue una historia de una noche", detalló sobre lo que le había contado.

Marta negó totalmente esta historia: "Jamás ha habido nada. No nos hemos dado ni un pico. Nunca me ha tirado los tejos ni me ha gustado. No te voy a consentir que digas todas estas cosas", sentenció intentando aclarar la realidad de los hechos y negándolo radicalmente