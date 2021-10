La separación de Olga Moreno y Antonio David Flores sigue dando de que hablar. Hace poco más de una semana, la revista 'Lecturas' daba a conocer la noticia de que se divorciaban. Todavía nadie sabe si es cierto o no, pero los rumores que giran entorno a ello no dejan de sucederse y todos ellos están relacionados con las supuestas infidelidades del ex guardia civil a la que todavía es su mujer. Primero fue Marta Riesco. La periodista de 'El programa de Ana Rosa' se vio en el centro de la polémica hace unos días cuando, varios compañeros del medio aseguraban que había tenido un idilio con Antonio David. Ahora a esta lista se ha unido otra persona, una cara muy conocida de Mediaset.

Este jueves 'Sálvame' habló con José María Franco, el que fue chófer de Rocío Jurado, y que ha señalado a Marta López como una de las personas con las que Antonio David fue desleal a Olga Moreno. “Este tío no ha parado”, decía Franco, terminando por sentenciar que "Olga ha tragado todo lo que ha tragado, que no le coja de sorpresa."

José María Franco asegura que AD estuvo también con Marta López. #yoveosalvame pic.twitter.com/I8Ix1btgGF — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 28 de octubre de 2021

Las acusaciones del ex chófer dan un vuelco a toda esta historia ya que, Olga Moreno y Marta López son muy amigas. O eso han vendido desde que las dos salieron de 'Supervivientes'. De hecho, la colaboradora se ha abanderado como la máxima defensora de Moreno en los últimos días, acudiendo al plato de 'Sálvame Deluxe' para dar voz a su amiga. Marta se mostró en desacuerdo con el programa por dar veracidad a las presuntas amantes de Antonio David. Un discurso que carecía de muchos argumentos, lo que provocó el enfado de Jorge Javier.

Tras el bombazo de Franco, Kiko Hernández quiso salir en defensa de su amiga. Aseguró que no creía sus palabras. “A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso”, decía el colaborador, que regresó al programa hace solo unos días tras tres semanas de descanso.

Seguramente Marta López dará pronto su versión de lo ocurrido. Lo que no está tan claro es si esto supondrá la ruptura de su amistad con Olga Moreno.