Las cenas en "First Dates" son siempre de lo más variopintas. Cualquier motivo puede desencadenar las risas y el asombro de la audiencia. Es lo que ha pasado con la confesión de una comensal, que reconoció haber estado en la cárcel. La cara de su cita fue un auténtico poema.

Parecía una charleta de sobremesa más entre los dos comensales, hasta que ella decidió hacer una íntima confesión. "Estuve en la cárcel, en Panamá", afirmó ella. En ese momento, la cara de su pretendiente fue auténtica sorpresa, mientras ella siguió explicando. "Pensaban que había pasado droga, me pasé cuatro meses en la cárcel, fue un tiempo duro", asegura en el restaurante; una aclaración que pareció tranquilizar a su compañero de mesa, al que no se le iba la cara de susto.

Carlos Sobera no estará en la próxima edición de "First Dates". "El presentador vasco ha decidido no presentar la versión crucero del popular concurso de citas, porque es incompatible con uno de los últimos grandes proyectos en los que se ha embarcado.

El programa en cuestión es "Secret story". Se trata del último gran celebrity de Mediaset, que es copresentado por Sobera. En él se juntan diversos famosos que ocultan algún aspecto de su vida. Su misión, además de convivir, es tratar de que nadie se lo desvele.

Por este motivo, Sobera ha tenido que abandonar "First dates". Eso sí, en su versión crucero. Y es que la obligación de trasladarse al barco del programa imposibilitaba a Sobera seguir con ambas producciones.

El también popular presentador Jesús Vázquez será su sustituto. Por el momento sólo de la versión crucero. Si bien, no sería descabellado pensar que pudiese darle el relevo, aunque Sobera es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más populares y carismáticos de la televisión.