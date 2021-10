laSexta ha querido homenajear a una de sus trabajadora que abandona la casa para siempre. Amelia Jiménez, limpiadora de los platós, se despide de la cadena de Atresmedia por su jubilación tras muchos años de trabajo en los que llegó a sorprender a los espectadores por colarse inesperadamente con Ferreras en 'Al rojo vivo'.

En verano de 2018, Jiménez se coló en el plató del programa de laSexta en pleno directo por detrás de Ferreras mientras limpiaba el estudio, pero al darse cuenta de lo que ocurrió se apartó rápidamente con cara de impacto. El momento no tardó en vitalizarse y al día siguiente el propio Ferreras lo reemitió y comentó: "No se ha colado, forma parte del equipo. Es la responsable de que todo esté en orden".

Ahora, la mítica trabajadora se jubila y laSexta ha querido publicar una entrevista con ella en la que ha hecho balance de tantos años en el grupo de comunicación y en la que ha recordado en curioso momento: "Qué vergüenza, me puse mala ese día". "Ese día no me tocaba a mí ese plató, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme", ha expresado en este homenaje antes de cerrar esta etapa.