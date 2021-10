'Sálvame' está que echa chispas. La tarde de ayer no solo contó con el bombazo de una presunta infidelidad de Omar Suárez a Anabel Pantoja. El programa tenía en su poder unos imágenes que podrían apuntar a una deslealtad de "el Negro" a la sobrina de Isabel Pantoja menos de un mes después de su boda. La noticia hacía que Belén Esteban se deshiciese en lágrimas al conocer el contenido de los vídeos. Sin embargo, Anabel Pantoja reaccionó con pasmosa tranquilidad y esa misma noche salió a celebrar el cumpleaños de una amiga, demostrando así la confianza que tiene en su marido.

Si bien este fue uno de los platos fuertes de 'Sálvame', el otro gran tema de la tarde fue la conversación que Kiko Hernández, asegura, mantuvo con un familiar de Antonio David y que desgranaron pregunta por pregunta.

Entre otras cuestiones, este familiar, siempre según la versión dada por Kiko Hernández en Sálvame, mantiene que la separación de Antonio David y Olga Moreno sería incluso anterior a su separación en 'Supervivientes'. Además, aportaron datos sobre como es su nueva vida en solitario en Málaga

Las duras palabras de Antonio David a Rocío Carrasco

Pero una de las declaraciones más duras surgió cuando salió el tema del documental de Rocío Carrasco, "Contar la verdad para seguir viva". "No me perdí ni un capítulo. Cuando escuché el testimonio de Rocío recordé muchos episodios que viví con sus hijos. La historia es todavía peor de cómo la cuenta Rocío", habría contado este familiar de Antonio David. Kiko Hernández añadió que no dejó ahí la cuestión y le preguntó sobre esos episodios. "Me los cuenta y tengo que coger el teléfono con las dos manos de las burradas que me contó", explicó el colaborador.

Fue entonces cuando se lanzó Jorge Javier Vázquez a poner la puntilla. "Yo sé uno de esos episodios y hoy deberíamos contarlo", cebó mientras esperaba la autorización de su compañero de plató y la dirección del programa. "Según este familiar, en el ámbito de la más estrictica intimidad y en presencia de sus dos hijos Antonio David decía cosas como 'vuestra madre es una puerca'" espetó Jorge Javier.

Inmersa en la grabación de la segunda parte de su serie documental Rocío Carrasco reaparecía hace unas semanas en el desfile de su amigo Palomo Spain en el madrileño Paseo del Prado. Radiante, guapísima y más sonriente que nunca, la hija de Rocío Jurado rompía su silencio después de la demanda de Gloria Camila y asegurando que aquella misma semana comenzaba a grabar 'En el nombre de Rocío', desmintiendo los rumores de cancelación que han perseguido a la docuserie en las últimas semanas. "Estoy muy contenta. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando", desvelaba la Rocío en aquel momento.