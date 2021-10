El hartazgo crece cada día entre los seguidores de Pasapalabra. Son muchos los espectadores del concurso de Antena 3 que urgen cambios radicales en el formato para no caer en la monotonía. "Se está poniendo aburrido", advierten algunos.

Lo cierto es que el formato de Pasapalabra lleva muchos años funcionando con ligeros cambios. Sí ha habido modificaciones en las pruebas iniciales, pero tanto el rosco como la dinámica de dos concursantes cara a cara y un grupo de invitados, siempre famosos, permanece inalterable desde hace años.

💥 ¡@OrestesBarbsalc vuelve a proclamarse ganador! ¡Está imbatible últimamente! Veremos qué sucede mañana a las 20 h porque tendremos silla azul. ¡Gracias por estar aquí una tarde más! 🥰 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra381 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 26 de octubre de 2021

Si bien, las críticas de los usuarios no sólo se centran en el formato. También en los participantes. No es para menos. "Pasapalabra" tiene complicado mantener el listón dejado por los últimos ganadores del bote. Tanto Pablo Díaz, que se llevó el premio más alto de la historia de la televisión, como Sofía, su sucesora en el trono, fueron participantes que dejaron huella en la audiencia. Igualarles no será tarea fácil y, por supuesto, no es algo que dependa directamente de la producción del programa.

En esa línea vienen las quejas de los seguidores del programa, que lamentan la desigualdad de los duelos en el rosco, en el que manda desde hace semanas Orestes.

"Lo mejor de los duelos de Sofía y Marco era que estaban bastante igualados los dos, cualquier podía ganar. El único que le ha hecho verdadera competencia a Orestes ha sido Javi y casi no duró en el programa", han lamentado.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.