Si algo caracteriza a la gallega María Patiño es su intensidad, ya sea a la hora de dar una información, opinar sobre un personaje famoso o dirimir sus contiendas con otros colaboradores de 'Sálvame'. En este último punto se encuentra ahora después de que estallase su conflicto abierto hace ya algunas semanas en una compañera. Ante las horas bajas que parece atravesar el formato tanto por las audiencias como por el revés que le ha dado la justicia al declarar nulo el despido de Antonio David, el formato de La Fábrica de la Tele echa el resto en el asador. Y a veces parece que se pasa y pone en riesgo la continuidad de algunos de sus colaboradores estrella. No es primera vez, de hecho, que 'Sálvame' despide a algún colaborador que decide poner fin a su travesía por el programa.

Laura Fa esta en el centro de las últimas polémicas. En esta ocasión se ha vuelto a poner sobre la mesa su mala relación con María Patiño. Para tratar de mediar entre las examigas, 'Sálvame' organizó el martes 5 de octubre una "Cumbre por la paz".

"No me gusta esto para nada, pero yo creo que tanto Laura como yo hemos demostrado que podemos trabajar juntas porque esto es algo que viene de lejos y que nadie se había dado cuenta. Hemos estado mucho tiempo sin que supierais que nosotras no teníamos relación", arrancaba Patiño, aclarando que la brecha entre ambas se había abierto por "un tema emocional, un tema personal, no un tema profesional".

La presentadora de 'Socialité' no le parecía muy interesada en contar más detalles, pero Jorge Javier no dejó de insistir. "No la quiero en mi vida como la tenía antes porque me ha decepcionado y no sé hacerlo de otra manera. Soy incapaz de contar realmente el problema que tengo con todo esto, no porque haya nada turbio, sino porque está relacionado con los sentimientos y con las emociones. Yo en ese terreno me manejo muy mal. En un momento dado me sentí muy mal, desaparecí y no di explicaciones. Después le envié un audio para comentarle qué es lo que me había pasado. Ella me pone como una tía autoritaria o dictadora y yo no puedo tragar con eso"

Todo eso, explica Patiño, le afecto profundamente: "Lloré una barbaridad. Pensé que Laura me valoraba de otra manera". Ante esta muestra de sentimientos, la otra implicada, Laura Fa, se mostró un poco más crítica, incluso con cierto aire de reproche y cerraba casi por completo las puertas a una reconciliación. "Yo no estoy acostumbrada a que una amiga esté bien conmigo, otro día se enfade y me bloquee sin explicaciones. Al menos no ahora en la vida adulta. Puede haber una convivencia normal entre nosotras en el programa, pero creo que somos incompatibles para tener una relación de amistad".