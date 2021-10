Este lunes 'Sálvame' comenzó la tarde cebando una "bomba" en relación a la posible ruptura de Antonio David con Olga Moreno. Jorge Javier Vázquez aseguró que se iba a a subir al "pulpillo" para dar una información sobre esta supuesta separación. "De las teorías que se han barajado, ninguna es la verdadera", expresó el presentador.

"Antonio David jamás quiso que esta noticia saliera. O al menos, pretendía marcar los tiempos", prosiguió Jorge Javier, que comentaba que al excolaborador no le habían traicionado dando la noticia: "No. No hay nadie que le haya hecho una jugada", aclaró el conductor del programa, que después hacía alusión a Marta Riesco, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' a la que se ha relacionado con Antonio David.

"El miércoles aparece la noticia. Todos intentamos hablar con los protagonistas de la noticia, los protagonistas permanecen en silencio y comunican que no tienen nada que comunicar, ni afirman ni desmienten. Y sin embargo hay una persona que habitualmente no se moja en estos temas que afirma el mismo miércoles que lo de la separación es cierto. Y sorprende la afirmación en ella porque en estos asuntos es muy cauta. Y esa persona es Ana Rosa Quintana", apuntó Jorge Javier Vázquez.

"La palabra de Ana Rosa fue palabra de dios", continuó diciendo en su habitual tono de sorna, aunque dejando claro que era así "porque no estamos acostumbrados a que entre en estos temas". Jorge Javier recordó que Ana Rosa fue la primera en dar veracidad a la noticia: "¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación? Porque se lo confirmó Marta Riesco", sentenció el conductor.

Llama poderosamente la atención que Jorge Javier haya 'salpicado' en este entramado a la presentadora, aunque sea solo para poner en alza su credibilidad. Hace unas pocas semanas el director David Valdeperas pedía a gritos que se dejara de hablar de la presentadora de las mañanas: "Basta. ¡Se acabó! ¡Si digo ya, es ya!", le soltó a Lydia Lozano.