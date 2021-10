Lucía e Isaac llegaron a 'La última tentación' muy seguros de su amor. La pareja más polémica de la última edición de 'La isla de las tentaciones' aterrizó en las playas del Caribe para demostrar que su relación era de verdad. Entraron afirmando que ninguno de los dos caería en la tentación y se mostraron muy seguros el uno del otro pero esa seguridad duro poco. La separación de la pareja en diferentes Villas y la llegada de la tentadora Bela, dieron un vuelco a la situación.

Lobo tardó escasas horas en serle infiel a su pareja con Bela y lejos de arrepentirse, el barcelonés trato de justificar sus besos alegando que había dejado de ser él mismo con la relación. Aún así, tras su infidelidad, decidió pedir una hoguera de confrontación con la que era su pareja para explicarle el porqué lo había hecho. La gala de este lunes de 'El Debate de las tentaciones' mostró un adelanto del enfrentamiento que ambos tendrán este miércoles y en lo poco que hemos visto, la gaditana no se ha dejado ningún reproche en el tintero. "Has engañado a todo el mundo, menos a Manuel, porque la mirada no miente, y eres un mentiroso" le dijo nada más llegar. Isaac ha intentando defenderse de los reproches de su pareja. "Yo lo he dejado todo por estar contigo", se defendía él. "¿Sabes la diferencia entre Manuel y tú? Que a él se le ve venir y tú escondes", ha dejado claro ella.

"La diferencia es que yo hago las cosas de corazón y él es un sinvergüenza", ha explicado Lobo. "Para hablar de él te lavas la boca", ha brotado ella. Tras la infidelidad de Isaac, Lucía y Manuel se han convertido en inseparables. Contra todo pronóstico, el de Cádiz se ha convertido en su apoyo más grande y pasan mucho tiempo juntos. Han llego incluso a compartir algún que otro momento de intimidad y sus compañeros han visto "mucho tonteo" entre ellos. ¿Traerá 'La última tentación' la reconciliación de Lucía y Manuel'?

Por lo de pronto habrá que esperar al próximo programa para conocer como avanzas ambas tramas.