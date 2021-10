'El Hormiguero' vivió anoche un momento especial. El programa volvió a regalar un coche a una espectadora del público, algo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, aunque quizá ninguna ha sido tan singular como la del pasado lunes.

El programa recibió la visita de Ana Mena, que se encargó de hacer de mano inocente y seleccionar a una persona para que bajara de las gradas. La afortunada se colocó al lado de Pablo Motos y del personaje de Don Rogelio (Dani Fontecha). Este le propuso un juego, "más sencillo que 'El juego del calamar'. Y sin matarte", bromeó.

El juego consistía en memorizar una secuencia de nueve números sin poder verla. Don Rogelio dijo la secuencia: 820647302. Ella tuvo cinco intentos para lograr repetirla y aunque los tres primeros no resultaron satisfactorios, a la cuarta fue la vencida.

Fue entonces cuando apareció en plató un coche como premio ante su sorpresa: "Estoy alucinando. Nunca en mi vida he ganado nada". La señora no pudo evitar emocionarse: "¿Es de verdad?". Sin embargo, confesó que no tenía carné de conducir. "A lo mejor lo puedes vender", le animó el presentador.