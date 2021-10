Desde que el pasado miércoles saltara la noticia de la posible separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores, han sido muchas las informaciones que han apuntado a una supuesta infidelidad del ex marido de Rocío Carrasco como la causa de la ruptura. A lo largo de la semana, diferentes programas de Telecinco especularon sobre quién podría ser esa tercera persona pero, no fue hasta este sábado el programa 'Socialité' le puso cara sacando a la palestra el nombre de Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Fue precisamente en su programa donde la periodista quiso dar a conocer su verdad mediante un comunicado que ha leído Ana Rosa Quintana. "Llevo 10 años ejerciendo el periodismo, y amo mi profesión", ha comenzado diciendo Marta Riesco en su comunicado. "Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años, y todo eso, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano estos últimos días" apuntaba. "Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público". La reportera ha querido romper su silencio para dejar claro que no va a participar en este circo: "No quiero entrar en temas personales; si entro me acusarán de lo que digo y si no lo hago, me acusarán de que callo. Pero durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente".

La periodista ha querido finalizar su escrito con una petición. "Os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", leía Ana Rosa Quintana, dando paso a la propia Marta Riesco, que estaba preparada para tratar un tema relacionado con Kiko Rivera y su crisis familiar.

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 25 de octubre de 2021

Marta Riesco ha sido la primera en pronunciarse ante los rumores con un mensaje que poco o nada ha aclarado. ¿Serán Olga Moreno o Antonio David Flores los próximos en hablar sobre la realidad sobre esta supuesta separación?