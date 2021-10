El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo, que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores en uno de los duelos más ajustados y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programas luchando por el rosco. Se trata de Orestes. Respecto a su regreso, son muchos lo usuarios que han celebrado esta "repesca".

"Otra vez nooo"

Del mismo modo, otros han criticado esta incorporación, "Otra vez nooo". "¿No hay concursantes nuevos?". Y es que la llegada de Orestes parece que no es del agrado del público. "Se ha vuelto un programa repetitivo con los mismos concursantes sin dar opción al resto de posibles participantes es una discriminación así que desde hoy dejo de verlo". "Podríais haber dejado que siguiera concursando Marco Antonio". "Es muy cansino. Q pereza verlo".

De hecho, algunos usuarios han acusado al programa de tongo y de facilitarle las preguntas solo por mantenerle en plató. "Vaya preguntitas fáciles estará como la otra vez que repetitivos gente nueva en las mismas condiciones". "Es repelente y pedante el tío este". "Me parece un poco pedante!!!!", se quejaban varios usuarios.

Además, varios usuarios también han pedido que Orestes dejé de hacer algo que repite en bastantes ocasiones durante el programa. "¿ Cuando dejará Orestes de contar chistes tan malos?" se quejaba una usuaria en las redes sociales. Para colmo, la audiencia ha estallado tras la última eliminación en el programa. "@jestradagomez tiene que abandonar #Pasapalabra tras cometer un segundo fallo. No podemos estar más agradecidos por todo lo que nos ha brindado durante estas tardes. Gracias de corazón por la humildad, simpatía y sabiduría que has compartido con nosotros". "Una deciisón que ha molestado, y mucho al respetable. "Bueno es un guion escrito que el tal Orestes después de muchos programas se llevará el bote. En vez de dar oportunidades a gente nueva y aire fresco a Pasapalabra pues repescar a concursantes ilustres para ganar en audiencia. Una pena y poco dice del programa". "Como siempre TONGAZO... Y luego la gente sigue viéndolo....". "Vaya despedida más triste le habéis dado a @jestradagomez , que en 11 programas se ha ganado un lugar en nuestros corazones..", se quejaban varios usuarios a través de Twitter.

💥 @jestradagomez tiene que abandonar #Pasapalabra tras cometer un segundo fallo. No podemos estar más agradecidos por todo lo que nos ha brindado durante estas tardes. Gracias de corazón por la humildad, simpatía y sabiduría que has compartido con nosotros. 😊🧡 #Pasapalabra372 pic.twitter.com/OcOq6N8C8v — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 13 de octubre de 2021

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Y ahora es líder indiscutible en su franja horaria. Este martes consiguió la asombrosa cifra de 2.314.000 espectadores, un 21,5% cuota de pantalla. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.