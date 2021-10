Muy pocos participantes de 'First Dates' logran descolocar a Carlos Sobera durante su visita al restaurante. Este es el caso de Mari, una relaciones públicas onubense de 57 años, que hizo sonrojar al presentador después de que le preguntase por su tipo de hombre ideal: "Que sean honestos, con la verdad por delante. Físicamente me gustan como tú, apañaditos".

"Soy una persona que me gusta vivir la vida. He estado mucho tiempo sin disfrutar y ahora ha llegado mi momento. He vivido una mentira durante 30 años. Me enteré de que mi marido me era infiel cuando estábamos casados, pero le perdoné. Tras el divorcio, ha salido lo más grande. Me encerré en mi misma sin comer ni beber, hasta que reaccioné", dijo Mari Carmen en los primeros minutos de su visita al programa de Cuatro.

Minutos después de su presentación, Mari Carmen supo que iba a cena con Manuel, un camionero jubilado de 59 años, que llegó desmontando la leyenda urbana a la que dice que cada persona de su gremio tiene "una mujer en cada puerto": "Le reto al que vaya en carretera que se fije en los bares de alterne. Por cada camión hay 20 coches".

Una vez que se sentaron en la mesa que el restaurantes les había reservado, lo cierto que ambos aprovecharon la velada para conocerse, aunque, lamentablemente, no encontraron muchos puntos en común. De hecho, un ejemplo es que Mari Carmen aseguró que le gustaba mucho salir, mientras que Manuel desveló era más de estar en casa.

"A mí me gusta la fiesta y salir, pero ya no están en la misma onda de la gente. Y poco a poco, aprecias otras cosas como pasear, ir al cine o leer", afirmó Manuel en un total ante las cámaras del dating de Cuatro.

En los últimos minutos de la cena, sus diferencias fueron determinantes en 'La decisión final' de ambos, ya que los dos no quisieron conocerse más fuera del restaurante de 'First Dates'. "Somos la noche y el día", explicó Mari Carmen antes de marcharse del programa.