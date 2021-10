Fin a una de las polémicas entre Masterchef Celebrity y Galicia. La Xunta ha resuelto finalmente que el pescado usado durante la emisión del programa de La 1 en Galicia no era ilegal, a pesar de su pequeño tamaño, al tratarse de producto foráneo.

Aprobado en legalidad, pero suspenso en ética en el espacio de la televisión pública. Todo comenzó con la denuncia de varios espectadores sobre la reducida dimensión de los bogavantes usadas en cocina: "Me gustaría saber si los bogavantes de Masterchef grabado en Galicia recientemente eran marisco gallego y si efectivamente estaban con hueva, y de ser así, si les parece bonito", comentó el marinero y divulgador Rogelio Santos en Twitter.

A raíz de la controversia, la Consellería do Mar inició una investigación que este viernes ha resuelto: el pescado era legal, a pesar de su magnitud, porque no fue extraído en aguas de Galicia, por lo que "no le es de aplicación la normativa autonómica que regula los talles mínimos de los productos pesqueros". Con todo, la administración condena "la mala praxis" y lamenta que se hubiera "dado a entender que eran gallegos cuando realmente no lo eran".

Debido a la mala imagen que podría suponer para el pescado gallego la presencia de ejemplares de menores dimensiones de las permitidas, la Xunta de Galicia apela a la "responsabilidad y rigurosidad de todos los agentes sociales para velar por la calidad y las máximas garantías de los productos del mar de Galicia".

Desde la propia consellería, enfatizan que la normativa autóctona prohíbe el "transbordo, desembarco, transporte, almacenamiento, venta, exposición o comercialización de hembras con huevas de crustáceos, independientemente de su tamaño".

Queredes ser unha parodia cutre do humor casposo de Pajares y Esteso, @MasterChef_es, pero non chegades ao nivel do cuñado medio. pic.twitter.com/hNDFg1pZeF — Berta Dávila (@bertadavila) 5 de octubre de 2021

Imitación del gallego

El paso del programa de TVE por Galicia no solo dejó la susodicha disputa, sino que también hirvió a múltiples espectadores tras la imitación del acento gallego por parte del jurado de Masterchef Celebrity. La imprudencia provocó la decisión de A Mesa pola Normalización Lingüística de promover un apagón a Radio Televisión Española (RTVE).